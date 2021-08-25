Лечение игромании Киев. Как избавиться от тяги к азартным играм?

Игровая зависимость — это психическое заболевание, сопоставимое с алкоголизмом и наркоманией, которое наносит огромный отпечаток на все сферы жизни зависимого человека, часто приводя к очень серьезным негативным последствиям.
Лечение от игромании в Киеве можно получить в клинике "МедикоМенте", где специалисты создают все самые комфортные и безопасные условия для полного восстановления от игромании.
Игромания – это маниакальная тяга к азартным играм, которая имеет возможность завладеть здравым рассудком человека.
К игромании обычно приводят следующие виды игр:
К стадиям игровой зависимости относятся:
1-я стадия — начальная, где развивается повышенное влечение к играм.
2-я стадия — этап выигрышей, игра уже воспринимается как способ самореализации, имея ситуационный характер.
3-я стадия — начало проигрышей, все имеющиеся средства уходят на игру, появляются долги.
4-я стадия — период отчаяния, момент, когда пропадает интерес к реальной жизни.
5-я стадия — этап безнадежности и полная деградация личности.
Игромания способна полностью разрушить привычную жизнь человека, но больше всего последствий получает человеческая психика, что проявляется психозами, депрессиями, отстраненностью человека от социума, постоянным беспокойством.
В результате страдает весь организм, начинается его истощение, появляются гормональные сбои, страдают слизистые глаз, нарушается память и сон. Вся жизнь переходит в игровое пространство.
Специалисты клиники "МедикоМенте" предоставляют комплексную безболезненную терапию для полноценного возвращения пациента к нормальной жизни.
Этапы лечения:
Лечение в клинике "МедикоМенте" проходит в условиях стационара только по добровольному желанию пациента. Клиенту предоставляются максимально комфортабельные условия, контроль специалистов 24/7, конфиденциальность, проживание в отеле уровня 4 звезд+, палаты гостиничного уровня, включающие 1–2 и 3 места в палате, наличие кабельного телевидения, охрана 24/7, ресторанное питание и возможен диетический рацион.
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