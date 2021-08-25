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25.08.2021, 17:05

Лечение игромании Киев. Как избавиться от тяги к азартным играм?

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Лечение игромании Киев. Как избавиться от тяги к азартным играм? - Фото

Игромания – не приговор! Однако это болезнь, которая требует качественного и своевременного лечения!

Игровая зависимость — это психическое заболевание, сопоставимое с алкоголизмом и наркоманией, которое наносит огромный отпечаток на все сферы жизни зависимого человека, часто приводя к очень серьезным негативным последствиям.

Лечение от игромании в Киеве можно получить в клинике "МедикоМенте", где специалисты создают все самые комфортные и безопасные условия для полного восстановления от игромании.

Игровая зависимость

Игромания – это маниакальная тяга к азартным играм, которая имеет возможность завладеть здравым рассудком человека.

Виды и стадии игровой зависимости

К игромании обычно приводят следующие виды игр:

  • игры на компьютере (онлайн игры, приставка);
  • азартные игры (игровые автоматы, рулетки);
  • коммерческие игры (тотализаторы, лотереи, викторины);
  • биржи, форекс.

К стадиям игровой зависимости относятся:

1-я стадия — начальная, где развивается повышенное влечение к играм.

2-я стадия — этап выигрышей, игра уже воспринимается как способ самореализации, имея ситуационный характер.

3-я стадия — начало проигрышей, все имеющиеся средства уходят на игру, появляются долги.

4-я стадия — период отчаяния, момент, когда пропадает интерес к реальной жизни.

5-я стадия — этап безнадежности и полная деградация личности.

Последствия

Игромания способна полностью разрушить привычную жизнь человека, но больше всего последствий получает человеческая психика, что проявляется психозами, депрессиями, отстраненностью человека от социума, постоянным беспокойством.

В результате страдает весь организм, начинается его истощение, появляются гормональные сбои, страдают слизистые глаз, нарушается память и сон. Вся жизнь переходит в игровое пространство.

Методы лечения

Специалисты клиники "МедикоМенте" предоставляют комплексную безболезненную терапию для полноценного возвращения пациента к нормальной жизни.  

Этапы лечения:

  • мотивация и возвращение сознания клиента с помощью квалифицированной психотерапии (и гипноза);
  • медикаментозная поддержка (очистка и восстановление организма);
  • ибогаин терапия, которая подразумевает лечение игромании на уровне подсознания.

Условия и варианты пребывания в клинике "МедикоМенте"

Лечение в клинике "МедикоМенте" проходит в условиях стационара только по добровольному желанию пациента. Клиенту предоставляются максимально комфортабельные условия, контроль специалистов 24/7, конфиденциальность, проживание в отеле уровня 4 звезд+, палаты гостиничного уровня, включающие 1–2 и 3 места в палате, наличие кабельного телевидения, охрана 24/7, ресторанное питание и возможен диетический рацион.

При лечении применяется оборудование высшего уровня.  Стоимость пребывания в клинике рассчитывается индивидуально для каждого пациента.

Своевременное обращение за помощью в "МедикоМенте" — залог быстрого и качественного, пролонгированного результата с дальнейшей поддержкой и помощью после выписки.

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Теги: лечение игромании
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