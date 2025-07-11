Летние выходные: кто-то будет прятаться от солнца, а кто-то — от дождя

Эти выходные — микс контрастов: жара, дожди и спасительная прохлада. Позаботьтесь о воде, шляпах и зонтах, проверяйте прогноз погоды

По данным SINOPTIK.ua, на этих выходных восток и юг попробуют побить температурные рекорды, а центр и запад получат глоток свежего воздуха. Местами грозы и ливни заставят укрыться под крышей. Погода обещает и теплые ночи, и внезапные дожди.

Суббота, 12 июля

Суббота контрастов: жара на востоке, свежесть и дожди на западе

🔹 Восток (Харьков, Луганск) Здесь ожидается настоящая жара — от +30 до +37 °C днем, что значительно выше климатической нормы для июля. Особенно горячо будет в Бахмуте, Волновахе и Краматорске. По данным SINOPTIK.ua, значительные осадки возможны в Бахмутском, Волновахском, Кальмиусском и Покровском районах — короткие, но сильные дожди с грозами принесут до 10 мм воды. В Харьковской области (Изюм, Купянск) — локальные ливни, которые приятно освежат раскаленные улицы.

🔹 Центр (Киев, Днепр) Здесь жара как будто берет паузу: +23…+29 °C днем. Но не везде так спокойно. В Миргородском районе Полтавщины прогнозируют значительные осадки и грозы — ливни могут застать врасплох. В Полтаве и Кременчуге температура днем снизится до комфортных +26. По данным SINOPTIK.ua, ночью прохладнее на 8–10 градусов. Аллергикам стоит помнить о высоком уровне пыльцы в воздухе.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск) Лето возвращается сюда постепенно: после прохладной недели во Львове, Дрогобыче и Золочеве днем до +22…+25 °C, что на 6–8 градусов теплее, чем было. Ночи прохладные — до +10. Осадков почти не будет, лишь легкая облачность. Штормовые предупреждения касаются в основном паводков: в горах возможны локальные селевые потоки — путешествуйте осторожно!

🔹 Юг (Одесса, Херсон) +28…+37 °C днем — жара остается. Ночь принесет небольшое облегчение: до +16. В Херсоне, Бериславе и Скадовске — короткие, но сильные ливни с грозами. В Крыму (Севастополь, Керчь) ожидаются локальные грозы. Влажность высокая, а возле рек Припять и Днестр продолжается подъем уровня воды — будьте осторожны.

💡 Народная примета: "Июльский ливень — орех уродится щедро".

Воскресенье, 13 июля

Гром и жара

🔹 Восток (Харьков, Луганск) Прогноз для востока Украины стабильно жаркий: +30…+37 °C днем — высоковато даже для июля. По данным SINOPTIK.ua, в Конотопском районе Сумщины пройдут значительные осадки — дождь с грозой и до 2,5 мм воды. В Харьковском районе местами короткие дожди, которые принесут приятную свежесть. Ночью жара немного спадет до +19 °C, но не принесет значительного облегчения из-за нагретых за день домов и дорог.

🔹 Центр (Киев, Днепр) Здесь не так жарко: +27…+33 °C днем. В Полтавской области (Лубны) вероятен сильный дождь — гроза может застать врасплох. Для аллергиков — хорошая новость: дожди немного очистят воздух от пыльцы.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск) Здесь настоящее комфортное лето: +25…+28 °C днем. Мукачево, Ужгород, Хуст порадуют потеплением и более теплыми ночами. Селевые потоки в горах все еще возможны, поэтому путешественникам стоит быть осторожными.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) На юге жара удержит свои позиции: +31…+35 °C днем. В Крыму местами сильные дожди: в Симферополе, Ялте, Феодосии температура снизится на 6–10 градусов по сравнению с субботой. В Одесской области тоже возможны короткие ливни.

💡 Народная примета: "Гром в июле — овес густой". Пусть и выходные будут богаты на приятные моменты!

Эти выходные — микс контрастов: жара, дожди и спасительная прохлада. Позаботьтесь о воде, шляпах и зонтах, проверяйте прогноз погоды по данным SINOPTIK.ua, не забывайте о штормовых предупреждениях у гор и рек. А еще помните старую примету: "Гроза в июле — к богатому урожаю".

Пусть ваши выходные будут теплыми, без стресса и со вкусом лета! 🌻