Літні вихідні: хтось ховатиметься від сонця, а хтось – від дощу

Ці вихідні — мікс контрастів: спека, дощі й рятівна прохолода. Тож подбайте про воду, капелюхи та парасолі, перевіряйте прогноз погоди

За даними SINOPTIK.ua, цими вихідними схід і південь спробують побити температурні рекорди, а центр і захід отримають ковток свіжого повітря. Місцями грози й зливи змусять сховатись під дахом. Погода обіцяє і теплі ночі, і раптові дощі.

Субота, 12 липня

Субота контрастів: спека на сході, свіжість і дощі на заході

Схід (Харків, Луганськ) Тут очікується справжня спека — від +30 до +37 °C удень, що значно вище кліматичної норми для липня. Особливо гаряче буде у Бахмуті, Волновасі та Краматорську. За даними SINOPTIK.ua, значні опади можливі у Бахмутському, Волноваському, Кальміуському, Покровському районах — короткі, але сильні дощі з грозами принесуть до 10 мм води. У Харківській області (Ізюм, Куп’янськ) — локальні зливи, які приємно освіжать розпечені вулиці.

Центр (Київ, Дніпро) Тут спека ніби бере паузу: +23…+29 °C вдень. У Миргородському районі Полтавщини прогнозують значні опади й грози — зливи можуть заскочити зненацька. У Полтаві та Кременчуці вдень температура знизиться до комфортних +26! За даними SINOPTIK.ua, вночі прохолодніше на 8–10 градусів. Алергікам варто пам’ятати про високий рівень пилку у повітрі.

Захід (Львів, Івано-Франківськ) Літо повертається сюди поступово: після прохолодного тижня у Львові, Дрогобичі та Золочеві вдень до +22…+25 °C, що на 6–8 градусів тепліше, ніж було. Ночі прохолодні — до +10. Опадів майже не буде, лише легка хмарність. Штормові попередження стосуються переважно паводків: у горах можливі локальні селеві потоки — подорожуйте обережно!

Південь (Одеса, Херсон) +28…+37 °C вдень — спека залишається, ніч трохи рятує: до +16. У Херсоні, Бериславі та Скадовську — короткі, але сильні зливи з грозами. В Криму (Севастополь, Керч) очікують локальні грози. Вологість висока, а біля річок Прип’яті й Дністра триває підйом рівня води — будьте обережні.

💡 Народна прикмета: "Липнева злива — горіх родить рясно".

Неділя, 13 липня

Грім і спека

Схід (Харків, Луганськ) Прогноз для сходу України стабільно гарячий: +30…+37 °C вдень — спекотно навіть для липня. За даними SINOPTIK.ua, у Конотопському районі Сумщини пройдуть значні опади, дощ з грозою і до 2,5 мм води. У Харківському районі місцями короткі дощі, які принесуть приємну свіжість. Уночі спека трохи спаде до +19 °C, проте не принесе значного полегшення через розпечені удень будинки та дороги.

Центр (Київ, Дніпро) Тут менш спекотно: +27…+33 °C вдень. У Полтавській області (Лубни) ймовірний сильний дощ — гроза може заскочити зненацька. Для алергіків — новина хороша: дощі трохи очистять повітря від пилку.

Захід (Львів, Івано-Франківськ) Тут справжнє комфортне літо: +25…+28 °C вдень. Мукачево, Ужгород, Хуст порадують потеплінням і теплішими ночами. Селеві потоки в горах усе ще можливі, тож мандрівникам варто бути обережними.

Південь (Одеса, Херсон) На півдні спека триматиме свої позиції: +31…+35 °C вдень. У Криму місцями сильні дощі: у Сімферополі, Ялті, Феодосії температура знизиться на 6–10 градусів порівняно з суботою. В Одеській області теж можливі короткі зливи.

💡 Народна прикмета: "Грім у липні — овес густий". Тож, можливо, й вихідні будуть багатими на приємні моменти.

Ці вихідні — мікс контрастів: спека, дощі й рятівна прохолода. Тож подбайте про воду, капелюхи та парасолі, перевіряйте прогноз погоди за даними SINOPTIK.ua, не забувайте про штормові попередження біля гір і річок. А ще — пам’ятайте стару прикмету: "Якщо гроза в липні — до багатого врожаю".

Нехай ваші вихідні будуть теплі, без стресу й зі смаком літа! 🌻