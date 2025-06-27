Лето берет паузу: немного прохлады и дождя

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Эти выходные в Украине обещают настоящую прохладу — никакой изнуряющей жары, только приятная свежесть. По данным SINOPTIK.ua, в субботу ожидаются локальные дожди, а в воскресенье — облачно с прояснениями и умеренно теплой погодой. Идеальное время для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Суббота, 28 июня: комфортная свежесть

В субботу температура снизится почти по всей Украине, но тепло останется — приятное, мягкое, не изнуряющее, а по-летнему ласковое. День отметится умеренными дождями почти по всей стране, кроме запада. Самые интенсивные осадки — в некоторых восточных, южных и центральных районах.

🔹 Восток (Харьков, Луганск)

+21…+27 °C днем — на несколько градусов выше климатической нормы, но из-за облачности и влажности ощущается комфортно. Ночью до +14. В районах Изюма, Купянска и Богодухова ожидаются ливни с грозами. Донецкая область — Бахмут, Волноваха, Горловка, Покровск — попадают под сильные ливни с вероятностью до 90 %. В Волновахе прогнозируется более 10 мм осадков.

🔹 Центр (Киев, Днепр)

+20…+24 °C днем, до +15 °C ночью. В Никополе и Синельниково — дожди с грозами. Каменское — зона загрязнения воздуха, поэтому людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей лучше ограничить активность и пребывание на улице. В Черниговской области (Прилуки, Чернигов) ожидаются сильные дожди.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск)

+21…+24 °C днем, +15 °C ночью. Без существенных осадков, уютно и свежо. В Тернополе ветер северо-западный до 10 м/с — будет достаточно прохладно.

🔹 Юг (Одесса, Херсон)

+24…+27 °C днем, +16 °C ночью. В Херсоне, Бериславе и Скадовске — сильные дожди с грозами. В Керчи возможны ливни.

🌱 Аллергены: содержание пыльцы трав в воздухе высокое почти по всей Украине — это может вызвать кашель или заложенность носа. 🔥 Штормовые предупреждения: ливни на границе центральных районов, так что стоит прихватить с собой зонт. 💡 Народная примета: "Если в июне гром гремит — жатва будет щедрая".

Воскресенье, 29 июня: спокойнее, но все еще дождливо

В воскресенье погода снова изменится: крымское побережье остынет, в центре и на западе — почти идеальный баланс между теплом и свежестью. Однако в Крыму, Сумской, Полтавской и Харьковской областях возможны сильные ливни.

🔹 Восток (Харьков, Луганск)

+21…+25 °C днем, до +13 °C ночью — вполне летняя погода. Но в Богодуховском районе возможен сильный дождь. В Луганске вероятны локальные осадки. Показатели ниже климатической нормы, но уже без излишней прохлады.

🔹 Центр (Киев, Днепр)

+23…+25 °C днем. Осадки на этот раз обойдут стороной центральные области. Однако в Лубенском районе Полтавской области ожидается сильный дождь, поэтому лучше утром проверить прогноз на sinoptik.ua.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск)

+23…+27 °C днем — самый теплый регион страны. В Закарпатье жара, особенно в Берегово, Мукачево, Хусте — даже ночью будет достаточно тепло. Влажная воздушная масса здесь отступает.

🔹 Юг (Одесса, Херсон)

+23…+26 °C днем, +15 °C ночью. В Одесской области — похолодание: в Измаильском районе ночная температура опустится с +27 до +19. В Крыму значительное понижение температуры: в Ялте днем будет всего +17, тогда как в субботу было +27. В Симферополе, Феодосии — сильные ливни. Ожидается дождливое воскресенье с высокой влажностью и грозами.

🌿 Аллергенов стало меньше благодаря дождям, но все еще стоит беречь глаза и дыхательные пути.

💡 Примета: "На Петра (29 июня) дождь — будет щедрое лето".

Лето взяло паузу, но форму не потеряло — солнце выглядывает из-за облаков, а дожди лишь напоминают, что лучше не оставлять зонт дома. Желаем вам хороших дней и поменьше ливней!