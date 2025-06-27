Літо робить паузу: трохи прохолоди та дощу

Народна прикмета: "Якщо в червні гримить — жнива будуть щедрі"

Ці вихідні в Україні обіцяють справжню прохолоду — ніякої виснажливої спеки, лише приємна свіжість. За даними SINOPTIK.ua, у суботу очікуються локальні дощі, а в неділю — хмарно з проясненнями і помірним теплом. Ідеальний момент для прогулянок й відпочинку на свіжому повітрі.

Субота 28 червня: комфортна свіжість В суботу температура знизилася майже по всій Україні, але тепло залишилось — приємне, м’яке, не виснажливе, а по-літньому лагідне. День відзначиться помірними дощами майже по всій країні, крім заходу. Найінтенсивніші опади — у частині східних, південних і центральних районів.

Схід (Харків, Луганськ) +21…+27 °C вдень — на кілька градусів вище за кліматичну норму, але через хмарність і вологу це відчувається комфортно. Уночі до +14. У районах Ізюма, Куп’янська та Богодухова очікуються зливи з грозами. У Донецькій області — Бахмут, Волноваха, Горлівка, Покровськ — пройдуть сильні зливи з імовірністю до 90 %. У Волновасі прогнозується понад 10 мм опадів.

Центр (Київ, Дніпро) +20…+24 °C вдень, до +15 °C вночі. У Нікополі та Синельниковому — дощі з грозами. Кам’янське — зона забруднення повітря, тож людям із хронічними хворобами дихальних шляхів варто обмежити активність й перебування на вулиці. У Чернігівській області (Прилуки, Чернігів) очікуються сильні дощі.

Захід (Львів, Івано‑Франківськ) +21…+24 °C вдень, +15 °C вночі. Без істотних опадів. У Тернополі вітер із північного заходу до 10 м/с — буде доволі прохолодно.

Південь (Одеса, Херсон) +24…+27 °C вдень, +16 °C вночі. У Херсоні, Бериславі та Скадовську — сильні дощі з грозами. У Керчі можливі зливи.

🌱 Алергени: вміст пилку трав у повітрі високий майже по всій Україні — для чутливих це може викликати кашель чи закладеність носа. 🔥 Штормові попередження: зливи в центральних районах, тож варто прихопити парасольку.

💡 Народна прикмета: "Якщо в червні гримить — жнива будуть щедрі".

Неділя 29 червня: спокійніше, але все ще дощитиме

У неділю погода зміниться знову: кримське узбережжя охолоне, в центрі та на заході — майже ідеальний баланс між теплом і свіжістю. Проте в Криму, на Сумщині, Полтавщині та Харківщині можливі сильні зливи.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): +21…+25 °C вдень, до +13 °C вночі — цілком літня погода. Але у Богодухівському районі можливий сильний дощ. У Луганську ймовірні локальні опади. Показники нижчі за кліматичну норму, але вже без надмірної прохолоди.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +23…+25 °C вдень. Центральні області цього разу залишаться осторонь опадів. Утім, у Лубенському районі Полтавщини очікується сильний дощ, тому краще перевіряти прогноз на sinoptik.ua зранку.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +23…+27 °C вдень — найтепліше по країні. На Закарпатті спека, особливо в Берегові, Мукачеві, Хусті — навіть уночі буде досить тепло. Волога повітряна маса тут відступає.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +23…+26 °C вдень, +15 °C вночі. В Одеській області — похолодання: в Ізмаїльському районі нічна температура опуститься з +27 до +19. У Криму значне зниження температури: в Ялті вдень буде лише +17, тоді як у суботу було +27. У Сімферополі, Феодосії — сильні зливи. Очікується дощова неділя з високою вологістю та грозами.

🌿 Алергенів менше завдяки дощам, але все ще варто берегти очі й дихальні шляхи. 💡 Прикмета: "На Петра (29 червня) дощ — буде щедре літо".

Літо взяло паузу, але не втратило форму — сонце підглядає з-за хмар, а дощі лише нагадують, що краще не залишати парасольку вдома. Гарних вам днів і поменше злив!