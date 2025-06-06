Лето набирает обороты: жарко, солнечно и местами с дождем

В субботу лето включит полную мощность: на улице будет по-летнему жарко

По данным SINOPTIK.ua, эти выходные в Украине принесут все, что характерно для настоящего лета — щедрое солнце, жару и местами кратковременные дожди.

Суббота, 7 июня

Летняя жара с прохладными паузами

В субботу лето включит полную мощность: на улице будет по-летнему жарко. Воздух сухой, насыщен пыльцой — аллергикам будет непросто. В то же время местами на западе и севере возможны кратковременные дожди и грозы.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): +30..+33 °C. Это уже не просто тепло — это настоящая жара, как в августе. Ветер слабый, без осадков. Главное — не забыть воду и головной убор.

🔹 Центр (Киев, Днепр): +29..+32 °C. Жарко и душно. В Черниговской области (Нежин) возможен кратковременный дождь с грозой, поэтому зонт не помешает. Воздух в столице насыщен пыльцой трав — аллергикам лучше избегать парков в разгар дня.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): +28..+32 °C. Дневная жара сменяется вечерней прохладой. В Калуше ночью всего +15 °C. В горах возможны кратковременные дожди.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +29..+32 °C. Жарко, солнечно, без осадков. Однако по всему югу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Избегайте открытого огня, особенно на природе.

🌿 Аллергены: на западе и в центре — высокая концентрация пыльцы трав. Если у вас аллергия, лучше избегать активностей на открытом воздухе днем.

🧲 Геомагнитное поле возмущено (Kp-индекс 4) — метеозависимые могут чувствовать усталость или головную боль.

💡 Народная примета: "Если июнь печет — хлеба будет вдоволь".

🎒 Рекомендация: светлая одежда, головной убор и много воды — лучшие спутники в жару.

Воскресенье, 8 июня

Солнце печет, жара держится

По данным SINOPTIK.ua, воскресенье будет еще жарче, чем суббота. Температура днем достигнет +35 °C на востоке, а воздух останется тяжелым из-за высокой влажности и пыльцы. В западных регионах — вероятность обильных, но кратковременных ливней.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): +30..+35 °C. Очень жарко, без дождя. Во второй половине дня особенно важно избегать перегрева.

🔹 Центр (Киев, Днепр): +30..+33 °C. Без существенных изменений: жара, слабый ветер, высокая концентрация пыльцы в воздухе. Повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему — дозируйте физическую активность.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): +30..+32 °C. Температура будет достаточно высокой, но в некоторых районах (в частности, в Владимире-Волынском) ожидается сильный дождь. Возможны локальные ливни — короткие, но обильные.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +30..+33 °C. Жарко и сухо. Однако снова действует штормовое предупреждение о пожарах. Даже самая маленькая искра может быть опасной.

🔥 Пожарная опасность сохраняется почти по всей стране. Не оставляйте окурки или открытое пламя. 💧 Совет: избегайте открытого солнца, выбирайте прохладные места.