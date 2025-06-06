Літо набирає обертів: спекотно, сонячно, але місцями з дощем
За даними SINOPTIK.ua, ці вихідні в Україні обіцяють усе, що властиво справжньму літу — щедре сонце, спеку, місцями короткі дощі.
Субота, 7 червня
Літня спека з прохолодними паузами
У суботу літо увімкне повну потужність: на вулиці буде дійсно гаряче. Повітря сухе, насичене пилком — алергікам буде непросто. Водночас подекуди на заході та півночі можливі короткі дощі й грози.
🔹 Схід (Харків, Луганськ): +30..+33 °C. Це вже не просто тепло — це спека, яка відчувається як у серпні. Вітер слабкий, без дощу, тож головне — не забути воду й капелюх.
🔹 Центр (Київ, Дніпро): +29..+32 °C. Жарко й задушливо. У Чернігівській області (Ніжин) можливий короткий дощ із грозою, тому парасоля не завадить. Повітря в столиці насичене пилком трав: алергікам краще уникати парків у розпал дня.
🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +28..+32 °C. Денна спека чергуватиметься з вечірньою свіжістю. У Калуші вночі всього +15 °C. У горах можливі короткі дощі.
🔹 Південь (Одеса, Херсон): +29..+32 °C. Гаряче, сонячно, без опадів. Але на всій території — надзвичайна пожежна небезпека. Уникайте відкритого вогню, особливо на природі.
🌿 Алергени: на заході й у центрі — висока концентрація пилку трав. Якщо маєте алергію, краще уникати активності на відкритому повітрі вдень.
🧲 Геомагнітне поле збурене (Kp-індекс 4) — метеочутливі можуть відчувати втому або головний біль.
💡 Народна прикмета: "Якщо червень пече — хліба буде доволі".
🎒 Рекомендація: світлий одяг, головний убір і багато води — найкраща турбота про себе у спеку.
Неділя, 8 червня
Сонце пече, спека тримається
За даними SINOPTIK.ua, неділя буде ще гарячішою, ніж субота. Температура вдень сягне +35 °C на сході, а повітря залишиться важким через високу вологість і пилок. У західних регіонах ймовірні рясні, але нетривалі зливи.
🔹 Схід (Харків, Луганськ): +30..+35 °C. Дуже спекотно, без дощу. У другій половині дня особливо важливо уникати перегріву.
🔹 Центр (Київ, Дніпро): +30..+33 °C. Без суттєвих змін: спека, слабкий вітер, висока концентрація пилку в повітрі. Підвищене навантаження на серцево-судинну систему — краще зменшити активність.
🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +30..+32 °C. Температура тримається на високому рівні, але в деяких районах (зокрема, у Володимирі-Волинському) очікується сильний дощ. Можливі локальні зливи — швидкі, але рясні.
🔹 Південь (Одеса, Херсон): +30..+33 °C. Спекотно та сухо. Проте знову діє штормове попередження щодо пожеж. Навіть найменша іскра може бути небезпечною.
🔥 Пожежна небезпека зберігається майже по всій країні. Не залишайте недопалків або відкритого полум’я.
💧 Порада: уникайте відкритого сонця, обирайте прохолодні місця