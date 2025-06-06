Літо набирає обертів: спекотно, сонячно, але місцями з дощем

У суботу літо увімкне повну потужність: на вулиці буде дійсно гаряче

За даними SINOPTIK.ua, ці вихідні в Україні обіцяють усе, що властиво справжньму літу — щедре сонце, спеку, місцями короткі дощі.

Субота, 7 червня

Літня спека з прохолодними паузами

У суботу літо увімкне повну потужність: на вулиці буде дійсно гаряче. Повітря сухе, насичене пилком — алергікам буде непросто. Водночас подекуди на заході та півночі можливі короткі дощі й грози.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): +30..+33 °C. Це вже не просто тепло — це спека, яка відчувається як у серпні. Вітер слабкий, без дощу, тож головне — не забути воду й капелюх.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +29..+32 °C. Жарко й задушливо. У Чернігівській області (Ніжин) можливий короткий дощ із грозою, тому парасоля не завадить. Повітря в столиці насичене пилком трав: алергікам краще уникати парків у розпал дня.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +28..+32 °C. Денна спека чергуватиметься з вечірньою свіжістю. У Калуші вночі всього +15 °C. У горах можливі короткі дощі.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +29..+32 °C. Гаряче, сонячно, без опадів. Але на всій території — надзвичайна пожежна небезпека. Уникайте відкритого вогню, особливо на природі.

🌿 Алергени: на заході й у центрі — висока концентрація пилку трав. Якщо маєте алергію, краще уникати активності на відкритому повітрі вдень.

🧲 Геомагнітне поле збурене (Kp-індекс 4) — метеочутливі можуть відчувати втому або головний біль.

💡 Народна прикмета: "Якщо червень пече — хліба буде доволі".

🎒 Рекомендація: світлий одяг, головний убір і багато води — найкраща турбота про себе у спеку.

Неділя, 8 червня

Сонце пече, спека тримається

За даними SINOPTIK.ua, неділя буде ще гарячішою, ніж субота. Температура вдень сягне +35 °C на сході, а повітря залишиться важким через високу вологість і пилок. У західних регіонах ймовірні рясні, але нетривалі зливи.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): +30..+35 °C. Дуже спекотно, без дощу. У другій половині дня особливо важливо уникати перегріву.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +30..+33 °C. Без суттєвих змін: спека, слабкий вітер, висока концентрація пилку в повітрі. Підвищене навантаження на серцево-судинну систему — краще зменшити активність.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +30..+32 °C. Температура тримається на високому рівні, але в деяких районах (зокрема, у Володимирі-Волинському) очікується сильний дощ. Можливі локальні зливи — швидкі, але рясні.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +30..+33 °C. Спекотно та сухо. Проте знову діє штормове попередження щодо пожеж. Навіть найменша іскра може бути небезпечною.

🔥 Пожежна небезпека зберігається майже по всій країні. Не залишайте недопалків або відкритого полум’я.

💧 Порада: уникайте відкритого сонця, обирайте прохолодні місця