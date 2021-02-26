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пресс-релиз
26.02.2021, 11:08

"LIGA360: АДВОКАТ НААУ" – все инструменты для успеха адвоката в одном решении

"LIGA360: АДВОКАТ НААУ" – все инструменты для успеха адвоката в одном решении - Фото

Итоги пресс-брифинга ЛІГА:ЗАКОН и НААУ

24 февраля компания ЛІГА:ЗАКОН совместно с Национальной ассоциацией адвокатов Украины презентовала уникальное комплексное облачное решение под названием "LIGA360: АДВОКАТ НААУ", которое объединяет в себе 30-летний опыт в разработке IT-продуктов компании ЛІГА:ЗАКОН и экспертизу НААУ в организации адвокатской деятельности и повышении профессиональных стандартов адвокатуры.

Пресс-брифинг проходил параллельно в двух форматах: онлайн и офлайн при участии представителей СМИ и юридического сообщества.

Стоит отметить, что предпосылкой создания "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" стало подписание сторонами Меморандума о сотрудничестве, которое состоялось в декабре 2020 года и преследовало цель создать благоприятные условия для информирования адвокатов об изменениях действующего законодательства Украины, актуальной судебной практики, управления репутацией и контролем связей с контрагентами, создании возможности продвижения своїх услуг и т.п., а также обеспечить доступ адвокатов к квалификационным обучающим мероприятиям Высшей Школы Адвокатуры.

Таким образом, от идеи создания проекта до его реализации прошло менее двух месяцев. Создание нового и чрезвычайно качественного продукта в такие рекордно короткие строки стало возможным благодаря тому, что в в апреле 2020 года, несмотря на начало карантина и связанных с ним ограничений и запретов, компания ЛІГА:ЗАКОН консолидировала свои силы и выпустила первую версию нового комплексного ИТ-решения LIGA360. Эта экосистема соединила в себе все продукты ЛІГА:ЗАКОН, индивидуализировала их для важнейших позиций в компании и стала действенным антикризисным решением для новой работы в новых условиях.

Стратегическое партнерство НААУ и ЛІГА:ЗАКОН объединило преимущества и возможности сторон для адвокатов – членов НААУ с целью комплексного обеспечения их адвокатской деятельности и устойчивого профессионального роста.

Спикерами пресс-брифинга выступили:

  • Марина Бондаренко, председатель совета директоров компании ЛІГА:ЗАКОН, соучредитель компании ЛІГА:ЗАКОН и группы компаний ЛІГА.
  • Лидия Изовитова, председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, председатель Совета адвокатов Украины.

"LIGA360: АДВОКАТ НААУ" – это созданное эксклюзивно для членов НААУ рабочее онлайн-пространство адвоката "под ключ", обеспечивающее возможности для:

– доступа к необходимой информации (актуальному законодательству, полной базе судебных решений с возможностью прогнозировать решения по искам, сервису проверки и мониторинга контрагентов, новостям и событиям НААУ, аналитике от экспертов юридических изданий);

– повышения квалификации за счет доступа к обучающим продуктам ВША в рамках установленного НААУ годового объема зачетных баллов (с доступом к кабинету адвоката на сайте ВША НААУ);

– уплаты ежегодных взносов в НААУ на финансирование деятельности органов адвокатского самоуправления (доступ к личному кабинету адвоката на сайте НААУ);

– контроля репутации адвоката в публичном пространстве;

– привлечения клиентов за счет размещения информации в национальном профессиональном юридическом каталоге Liga:BOOK;

– уплаты налогов онлайн и представления отчетности в контролирующие органы — для ФЛП.

В ходе пресс-брифинга спикеры также рассказали о вариантах пакетов, разработанных для адвокатов, членов НААУ:

• "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" – для каждого адвоката,

• "LIGA360: АДВОКАТ НААУ Старт" — для адвоката в первые три года в профессии и тех, кто возобновляет адвокатскую практику,

• "LIGA360: Помощник адвоката НААУ" – для помощников и стажеров адвокатов.

Вышеуказанные пакеты отличаются количеством доступных обучающих квалификационных мероприятий ВША, количеством зачетных баллов, наличием доступа к личному кабинету адвоката, а также функциональностью модулей информационно-аналитических продуктов ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, имеется возможность приобретения указанных пакетов на разные периоды: 3, 9 и 12 месяцев.

Марина Бондаренко, председатель совета директоров компании ЛІГА:ЗАКОН, соучредитель компании ЛІГА:ЗАКОН и группы компаний ЛІГА отметила, что ЛІГА:ЗАКОН уже 30-й год подряд работает с юридической аудиторией и всячески способствует профессиональному росту адвокатов с целью повышения их способности оперативно и эффективно защищать бизнес-интересы на украинском рынке.

"ЛІГА:ЗАКОН отнеслась с особой ответственностью к такому роду диджитального партнерства с НААУ и созданию нового ІТ-решения для адвокатов. Сегодня мы представляем комплексное решение "LIGA360: АДВОКАТ НААУ", являющееся собственной разработкой ЛІГА:ЗАКОН для адвокатов, действующих членов НААУ, и образующее целую систему, рабочее онлайн-пространство для ежедневной работы адвоката и качественного решения им профессиональных задач", — подчеркнула Марина Бондаренко.

Лидия Изовитова, председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, председатель Совета адвокатов Украины обратила внимание присутствующих на тот факт, что сегодня в Украине существует более миллиона нормативно-правовых актов и каждый день в них вносятся изменения. Поэтому современные вызовы ставят перед адвокатом нелегкую задачу быстро и уверенно ориентироваться как в самом законодательстве, так и в судебной практике.

"Мы имеем довольно скоротечное, динамичное, более того хаотичное и часто противоречивое, законодательство. Нормативные акты, судебные решения, репутационные риски — это инструментарий адвоката, и он должен работать в этом широком поле. Именно поэтому "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" является чрезвычайно качественным и необходимым продуктом в работе адвоката, так как включает в себя аналитику, экспертные выводы, профессиональные комментарии и т. п.", — отметила Лидия Изовитова.

Представители НААУ на пресс-брифинге рассказали также, что к комплексному решению "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" включена возможность доступа к учебным мероприятиям ВША для получения необходимого количества зачетных баллов как для начинающего адвоката, так и для тех., кто давно в профессии.

Комплексные решения "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" продаются исключительно адвокатам – действующим членам НААУ. При заказе продуктов нужно сообщить номер свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, указанный в ЕРАУ. В свою очередь, специальный пакет "LIGA360: Помощник Адвоката НААУ" для помощника адвоката или стажера могут приобрести исключительно адвокаты для помощников, информация о которых внесена в ЕРАУ.

Для адвокатов – членов НААУ предусмотрены специальные условия приобретения продуктов "LIGA360: АДВОКАТ НААУ", а именно — скидка в более чем 50 % от обычного прайса на отдельные продукты ЛІГА:ЗАКОН.

Заказать продукт можно на сайте: https://promo.ligazakon.net/liga360-advokat-naau/.

Кроме того, до 15 марта 2021 года всем действующим членам НААУ открыт свободный доступ, действующий по ссылке: https://platforma.ligazakon.net/naau-test.

Также до 31 марта действует акционное предложение: стоимость "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" на 9 месяцев включает в себя зачет уплаты ежегодного взноса на финансирование деятельности органов адвокатского самоуправления за текущий 2021 год и бесплатный доступ к обучающим продуктам ВША в пределах установленного НААУ годового объема зачетных баллов на весь 2021.

  •   Запись трансляции пресс-брифинга находится в свободном доступе на ютюб-канале ЛІГА:ЗАКОН:

  •   Более подробная информация касаемо функционала продукта "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" и его особенностей доступна в видеопрезентации по ссылке:

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Теги: ЛІГА:ЗАКОН, НААУ, LIGA360: АДВОКАТ НААУ
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