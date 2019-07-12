Ко дню бухгалтера и аудитора украинская компания ЛІГА:ЗАКОН учреждает Национальную премию "Выбор бухгалтера" как ознаменование престижа профессии среди финансового сообщества.

Премия призвана показать и поддержать доверие к профессии бухгалтера, поднять на новый уровень социальную ответственность украинских специалистов и отметить наилучших партнеров, которые делают работу и жизнь бухгалтера легче и проще.

При подготовке, инициатор премии компания ЛІГА:ЗАКОН, учла пожелание широкой аудитории бухгалтеров и аудиторов, и выделила 9 основных номинаций:

- Лучший банк для бухгалтера

- Лучшая аудиторская компания

- Лучшая учетная система

- Лучший лектор учебных программ

- Лучший учебный партнер (учебная система, курсы, семинары)

- Лучшая юридическая компания

- Самое активное бухгалтерское онлайн-сообщество

- Лучший портал поиска сотрудников

- Лучший сервис доставки документов

Победителей будут избирать путем народного голосования на официальном сайте премии, которое продлиться до 12 июля включительно.

Награждение лучших в рамках Национальной премии "Выбор бухгалтера" состоится в Киеве 16 июля в День бухгалтера и аудитора.

Учреждение премии "Выбор бухгалтера" - это народная благодарность специалистам, которые своим заметным вкладом улучшают финансовую грамотность украинцев, и которые ежедневно заботятся, о том, чтобы работа бухгалтера была легкой.