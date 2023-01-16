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16.01.2023, 14:07

Лицензионное онлайн казино ChampionCasino

Цей матеріал також доступний українською
Лицензионное онлайн казино ChampionCasino - Фото
ChampionCasino

Добро пожаловать на сайт ChampionCasino, которое, на сегодня, зарекомендовало себя, как самое честное онлайн казино среди многих аналогичных ресурсов. Важной информацией для всех категорий гемблеров, как новичков без опыта, так и для профессионалов, является то, что сегодня это не просто игровой портал, владельцем которого является ООО Лимон.

ChampionCasino – официальный лицензированный сайт, получивший лицензию от КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей). Это позволило виртуальному игровому ресурсу выйти на новый уровень.

Официальная лицензия представляет собой разрешительный документ, выданный соответствующими государственными регулирующими органами. В нем содержится перечень требований относительно аудита, финансового учета компании, функциональности имеющихся игр, детального описания деятельности компании, которые в обязательном порядке должен выполнить владелец игорного бизнеса.

Учитывая тот факт, что ChampionCasino.ua. лицензирован, его деятельность в сфере азартных развлечений осуществляется абсолютно легально и на законных основаниях. Сама лицензия выступает в качестве гаранта финансовой стабильности, безопасности и позволяет легально вести, развивать игорные проекты.

Почему выгодно играть в ChampionCasino?

Ресурсом предлагаются многочисленные выгоды и преимущества для своих посетителей.

Безопасность

Со стороны заведения обеспечивается полная защита по всемирным стандартам IT-безопасности всех персональных данных клиентов, транзакций от несанкционированного воздействия.

При входе на сайт личная информация шифруется с помощью современного и эффективного протокола SSL. Функционирование на нем делает деятельность платформы максимально безопасной для игроков.

Бонусные программы

Игровой портал пользуется привлекательностью у большинства геймеров благодаря разнообразной продуманной и щедрой бонусной политике:

  1. Депозитные бонусы. На нашем онлайн игровом ресурсе данный вид поощрения представляет собой специальную страховку участников от проигрыша в размере 10%. Предложение является уникальным, ведь такого игроки не встретят больше ни на одном из игровых сайтов.

  2. Бесплатные спины (фриспины). Позволяют провести гораздо больше раундов, увеличивают шансы на выигрыш. Доступны только на определенных автоматах.

  3. Бездепозитные бонусы. Это кредитные средства, доступные для получения новыми пользователями без необходимости пополнять личный счет.

Кроме этого, гемблерам доступны игровые автоматы с внушительным процентом возврата игрокам. Также, как самое честное казино, Чемпион гарантирует прозрачные выплаты и удобные способы вывода выигрышей.

 

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