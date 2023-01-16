Лицензионное онлайн казино ChampionCasino

ChampionCasino

Добро пожаловать на сайт ChampionCasino, которое, на сегодня, зарекомендовало себя, как самое честное онлайн казино среди многих аналогичных ресурсов. Важной информацией для всех категорий гемблеров, как новичков без опыта, так и для профессионалов, является то, что сегодня это не просто игровой портал, владельцем которого является ООО Лимон.

ChampionCasino – официальный лицензированный сайт, получивший лицензию от КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей). Это позволило виртуальному игровому ресурсу выйти на новый уровень.

Официальная лицензия представляет собой разрешительный документ, выданный соответствующими государственными регулирующими органами. В нем содержится перечень требований относительно аудита, финансового учета компании, функциональности имеющихся игр, детального описания деятельности компании, которые в обязательном порядке должен выполнить владелец игорного бизнеса.

Учитывая тот факт, что ChampionCasino.ua. лицензирован, его деятельность в сфере азартных развлечений осуществляется абсолютно легально и на законных основаниях. Сама лицензия выступает в качестве гаранта финансовой стабильности, безопасности и позволяет легально вести, развивать игорные проекты.

Почему выгодно играть в ChampionCasino?

Ресурсом предлагаются многочисленные выгоды и преимущества для своих посетителей.

Безопасность

Со стороны заведения обеспечивается полная защита по всемирным стандартам IT-безопасности всех персональных данных клиентов, транзакций от несанкционированного воздействия.

При входе на сайт личная информация шифруется с помощью современного и эффективного протокола SSL. Функционирование на нем делает деятельность платформы максимально безопасной для игроков.

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Игровой портал пользуется привлекательностью у большинства геймеров благодаря разнообразной продуманной и щедрой бонусной политике:

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