Ломбард «Центральный»: кредит под залог техники

Деньги, доллары США (фото - depositphotos.com)

Услугами ломбардов люди начали пользоваться еще в 15 веке. Тогда выдавали кредит под залог имущества во Франции, выходцами из Ломбардии (подробнее). Отсюда и произошло это слово – ломбард. Однако за столь долгое существование они практически не изменили свою работу. Сегодня ломбарды предоставляют микрозаймы на краткосрочный период по низкой процентной ставке. Ломбард «Центральный» в Украине работает уже 20 лет, и на сегодня является одной из крупнейшей компании по предоставлению ломбардных услуг. И люди часто приносят к нам в ломбард технику для того, чтоб получить нужную сумму денег, так как высокие проценты микро-финансовых учреждений не всегда выгодны.

Что можно сдать в ломбарде?

Ещё в недалёком 2012 году, ломбарды в Украине принимали в основном золото, однако сегодня человек может получить деньги и за технику. Смартфоны, бытовая техника и многое другое, – всё это могут принять в ломбарде техники.

На какой срок можно сдать технику в ломбард?

Заём на технику в ломбарде «Центральный» https://lombard-centrall.com.ua/ выдают от 1 до 30 дней с возможностью продления договора. Процентная ставка нашего ломбарда составляет от 0.3% в день, однако узнать точный процент можно в отделении ломбарда. Для оформления займа вам необходимо прийти в отделение с паспортом и вещью, которую вы хотите оставить под залог.

Как происходит оценка техники?

Перед тем, как ломбард примет технику, специалист тщательно проверяет её на работоспособность. Кроме того, оценка предмета зависит от комплектации, бренда, даты изготовления товара, наличия потёртостей и дефектов, а также от полноты комплектации. Вся процедура получения денег в ломбарде техники происходит за 15-20 минут. Подробнее об оценке техники. Самое главное правильно выбрать срок, на протяжении которого вы сможете полностью погасить проценты. На нашем сайте, также, можно самостоятельно посчитать предварительную сумму кредита под залог техники, или под золото. Во вкладке «Ближайшие ломбарды» можно увидеть карту Украины, где расположены отделения компании.

Работая с 1999 года ломбард «Центральный» заслужил репутацию хорошего партнёра в оказании финансовой поддержки десяткам тысяч клиентов! Ломбард техники имеет свидетельство о государственной регистрации финансового учреждения и лицензию, а если у вас возникли какие-либо вопросы, то позвонив по номеру 0-800-307-773, вы можете получить телефонную поддержку клиентов.