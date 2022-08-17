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17.08.2022, 13:30

Лондонская фирма подарит украинцам тысячи телефонов на солнечных батареях

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Лондонская фирма подарит украинцам тысячи телефонов на солнечных батареях - Фото

Технологический гигант DADEX. подарит 20 000 мобильных телефонов на солнечных батареях украинцам, которые лишены электричества

Кресимир Мостарчич, бренд-менеджер DADEX., на пресс-конференции в государственном информационном агентстве УКРИНФОРМ заявил: 

"Весь мир уже несколько месяцев наблюдает за страданиями украинского народа. Украина оказывает решительный отпор, тем не менее весь мир обеспокоен настоящим и будущим Украины", – сказал Мостарчич. 

 Просматривая видео и фото из социальных сетей и по телевизору, видя, как страдают люди, его коллеги начали собирать финансовые пожертвование для украинцев. 

Затем вмешался их работодатель DADEX. Технологический бренд передал Украине необходимое оборудование: специальные внедорожники, которые позволят добраться до труднодоступной местности, особенно в предстоящий зимний период, и мобильные телефоны на солнечных батареях, которые являются продуктом DADEX., и еще даже не были представлены на рынке. 

"Украине будет передано около 20 000 телефонов на солнечных батареях стоимостью около 5 миллионов евро! Их можно использовать в районах, где нет электричества – им нужно совсем немного времени, чтобы включиться и использовать спутники для связи", – сказал Мостарчич о солнечных спутниковых телефонах DADEX. и добавил, что они уже собираются и будут доставлены в Украину в начале сентября. 

Денис Тот, менеджер DADEX. по Восточной Европе признался, что компания посетила Украину и после бесед с жителями пострадавших районов компания также пожертвует украинцам 10 000 термоодеял, которые точно не будут лишними в холодную пору года. 

Амбассадором компании, отвечающей за социально-ответственные проекты, является известная певица Мария Бурмака. Она также присутствовала на пресс-конференции, где поддерживала проект DADEX.

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Теги: DADEX
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