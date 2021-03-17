L'Oréal представила свое видение будущего красоты

У постійному прагненні пропонувати споживачам ще більш ефективні, безпечні та створенні з турботою про довкілля продукти, компанія L'Oréal вдається до важливої трансформації в галузі досліджень та інновацій, запроваджуючи їх здійснення на принципах "Green Sciences". Уже до 2030 року 95% інгредієнтів продукції компанії надходитимуть із поновлювальних рослинних джерел, мінеральних копалин, які наявні в природі в достатній кількості, або з циклічних процесів, а 100% формул будуть створюватись з повагою до збреження світових водойм.

Цей крок компанія робить у той час, коли збереження довкілля є абсолютним пріоритетом, а пандемія Covid-19 стимулює підвищений попит на продукти, які створені з повагою до навколишнього середовища. Саме на цьому тлі L'Oréal відкриває нову сторінку в галузі досліджень та інновацій.

Група спиратиметься на сучасні здобутки в галузі Green Sciences для забезпечення сталого вирощування рослинної сировини і вилучення з неї кращого, що може запропонувати природа, за допомогою інноваційних технологічних процесів. Уже на 2020 рік 80% сировини, що використовується Групою у виробництві, є легко розкладаною біологічним шляхом, 59% — поновлюваною, а 34% інгредієнтів — є натуральними або мають натуральне походження.В той же час, 29% інгредієнтів у формулах L'Oréal були розроблені із застосуванням принципів Зеленої Хімії.

"За допомогою Green Sciences ми вступаємо в новий етап розвитку нашого відділу Досліджень та Інновацій. Наша мета — до 2030 року запропонувати жінкам і чоловікам у всьому світі найкращі косметичні інновації з точки зору якості, ефективності та безпечності, створені з повагою до довкілля’" – Ніколя Ієронімус, заступник Генерального директора Групи L'Oréal.

Задля досягнення цієї мети компанія L'Oréal згуртувала усі наявні в неї ресурси в галузі Green Sciences, зокрема й останні досягнення в агрономії, а також нові розробки в галузі біотехнологій, Зеленої Хімії, науки створення формул продуктів і засобів моделювання. Група також вибудовує низку стратегічних партнерських відносин з університетами, стартапами і постачальниками сировини.

Барбара Лаверно, директорка L'Oréal з досліджень, інновацій та технологій, наголошує: "Завдяки Green Sciences ми здатні досягнути цієї надважливої наукової та технологічної цілі. Такий етичний підхід, побудований на технологіях замкненого циклу, дасть нам можливість сягнути нових рівнів ефективності та відкрити нові, досі нечувані косметичні властивості, адже ми прагнемо служити красі, не завдаючи шкоди планеті та не погіршуючи якість і безпечність нашої продукції".

Щодалі більша інформаційна прозорість на підтримку відповідального вибору споживачів

L’Oréal і надалі дотримуватиметься принципу інформаційної прозорості. Група продовжує висувати нові ініціативи, спрямовані на подальше покращення інформування та діалогу зі споживачами, надаючи їм можливість робити вибір свідомо та відповідно до своїх життєвих цінностей.

Компанія L'Oréal підтримує прозорість своєї діяльності завдяки створенню вебсайту "Inside Our Products" (Всередині наших продуктів). На сайті, який запрацював у березні 2019 року, надаються відповіді на запитання громадськості про інгредієнти, які використовуються у формулах косметичних продуктів, і про склад продуктів. Ця інтернет-платформа сьогодні охоплює майже 1000 інгредієнтів і нині працює в 45 країнах вісьмома мовами (FR/EN/CN/DE/SP/IT/RU/PT). Таким контентом, побудованим на науковому підґрунті, поступово заповнюються й сайти провідних брендів Групи (L'Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Redken, Essie, Kérastase, Yves Saint Laurent ...).

(Всередині наших продуктів). На сайті, який запрацював у березні 2019 року, надаються відповіді на запитання громадськості про інгредієнти, які використовуються у формулах косметичних продуктів, і про склад продуктів. Ця інтернет-платформа сьогодні охоплює майже 1000 інгредієнтів і нині працює в 45 країнах вісьмома мовами (FR/EN/CN/DE/SP/IT/RU/PT). Таким контентом, побудованим на науковому підґрунті, поступово заповнюються й сайти провідних брендів Групи (L'Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Redken, Essie, Kérastase, Yves Saint Laurent ...). У червні 2020 року за програмою сталого розвитку L'Oréal for the Future (L'Oréal в інтересах майбутнього) було також розпочато інформаційну кампанію, присвячену екологічному та соціальному впливу косметичної продукції. Ця ініціатива залучає й інші бренди Групи, наприклад, програма як "Green Beauty", програма сталого розвиту бренду Garnier, яка пропагандує принципи свідомої краси..

Невпинне підвищення рівня безпеки споживачів і турботи про довкілля

Саме безпечність та потенційний вплив косметичної продукції на довкілля — пріоритетні питання, якими опікується L'Oréal у своїй діяльності.

Група першою долучилася до розробки альтернатив тестуванню на тваринах, створивши модель реконструйованої людської шкіри для оцінки безпечності своїх косметичних продуктів. Компанія L'Oréal не тестує свою продукцію та інгредієнти на тваринах з 1989 року — за 14 років до того, як це стало вимогою законодавства Європейського Союзу.

L’Oréal – найактивніша компанія, котра працює разом з китайськими державними установами та науковцями над визнанням альтернативних методів тестування та зміною законодавства в області косметичної продукції в напрямку повної й остаточної відмови від тестування на тваринах. Завдяки цьому, з 2014 року, певні види продукції, що виробляються і продаються в Китаї, такі як шампуні, засоби для очищення шкіри тіла та декоративна косметика, більше не тестується на тваринах.

У травні 2021 року уряд Китаю також скасував вимогу про тестування на тваринах імпортованих косметичних засобів певних категорій (шампуні, засоби для очищення шкіри тіла та декоративна косметика), за умови надання сертифіката, що засвідчує відповідність процесу їх виготовлення принципам належної виробничої практики (GMP).

L'Oréal продовжує покращувати екологічний профіль своїх продуктів. У 1995 році було створено науково-дослідну лабораторію для вимірювання та моделювання потенційного впливу продуктів компанії на екосистеми (водяні та ґрунтові), а також на біорозмаїття. Запроваджуючи програму сталого розвитку "L’Oréal for the Future" (L'Oréal в інтересах майбутньго), Група поставила собі за мету до 2030 року домогтися, щоб 95% інгредієнтів продукції компанії надходило із поновлювальних рослинних джерел, мінеральних копалин, які наявні в природі в достатній кількості, або з циклічних процесів, а 100% формул будуть створюватись з повагою до збереження світових водойм, що дає можливість пересвідчитись у забезпеченні розмаїття прибережних та прісноводних екосистем.

Про компанію L’Oréal

L’Oréal понад 100 років присвячує себе служінню красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнювальних міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи у 2020 році сягнув 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб. Як світовий лідер у галузі краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистриб’юції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції.

Дослідження й інновації, яким присвячують себе 4000 відданих своїй справі наукових експертів, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. Зобов’язання L’Oréal охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року і мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.