L’Oréal Украина анонсирует партнерство со стартапом RE-leaf

У 2021 році L’Oréal Україна продовжила співпрацю із Sector Х на базі Unit.city та відкрила набір заяв від стартапів на індустріальний Beauty Tech трек. Ініціатива покликана допомагати стартапам будувати і розвивати техіндустрію шляхом акселерації світового рівня і тісної співпраці з бізнесом.

За результатами пітчингу проєктів стартапів, а саме екологічних рішень у напрямі сталого розвитку для косметичної індустрії, L’Oréal Україна розпочала співпрацю зі RE-leaf — українським стартапом, який розробив унікальну технологію виробництва паперу з опалого листя.

Стартап уже отримав замовлення на виробництво та постачання пакувального паперу для продукції, що, своєю чергою, дасть змогу використовувати його для складських операцій. За технологією, опале листя сепарують від сміття, підсушують та гранулюють. Гранульована сировина поєднується з макулатурою у відповідній пропорції. І вже з рулонів підрядник виготовляє для Re-leaf паперові пакети та іншу продукцію.

Катерина Захараш, директорка з корпоративних комунікацій L'Oréal Україна:

"Ми співпрацюємо із Sector Х уже понад 2 роки. За результатами 2020 року L'Oréal Україна продовжила роботу зі стартапом Supplio та користується першим модулем автоматизованої CRM-платформи для поповнення запасів товарів.

Уся наша діяльність інтегрована відповідно до моделі сталого розвитку. У 2020 році Група L’Oréal скоротила кількість утворення відходів на 48% та зменшила обсяги друку втричі в Україні. Ми вже запустили в Україні паковання з переробленого пластику, тюбика з картону, систему повторного наповнення флакона ароматом, а також уже 6 наших брендів приєдналися до ініціативи з сортування паковань від косметичних продуктів.

Тому ми дуже раді анонсувати партнерство з RE-leaf як наступний крок у напрямі сталого розвитку".

Подати заяву на участь в акселераційній програмі Sector X можна на платформі. Приймаються як готові рішення, так і стартапи на стадії ідеї, які створюють інноваційний продукт або сервіс у сфері краси, здатні зробити революцію в галузі, та екологічні рішення в напрямі сталого розвитку для косметичної індустрії.

L'Oréal також співпрацює зі STATION F, найбільшим стартап-кампусом, що розташований у Парижі, та Founders Factory — провідним цифровим акселератором у Лондоні.

L’Oréal – № 1 косметична Група у світі. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, таких як L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase та інші. Виручка Групи від реалізації в 2020 році становить 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб.

Як світовий лідер у сфері краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього" та мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Інвестуючи понад 980 млн євро в дослідження та інновації, компанія створює технологічні рішення для поліпшення споживчого досвіду, такі як ModiFace — для примірки віртуального макіяжу, SkinConsult — для перевірки ознак старіння шкіри, Spotscan — для перевірки стану шкіри, Perso — пристрій для створення персоналізованих косметичних засобів удома.

Sector X – це інноваційна платформа, що об'єднує акселераційні та освітні програми для стартапів, програми з корпоративних інновацій для бізнесу, а також сервіси для венчурних інвесторів.

RE-leaf – український cтартап, який спеціалізується на виробництві та постачанні сталих паперових виробів з опалого листя.