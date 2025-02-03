Лучше, чем обычный: 5 аргументов в пользу iPhone 16 Pro

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Базовый iPhone 16 привлекает стоимостью, он самый доступный в линейке. У него яркие расцветки и необычная форма блока задней камеры. При диагонали 6,1 дюйма, смартфон идеально ложится в ладонь и мало весит. Pro схож с базовой моделью, однако со существенными преимуществами.

Производительность

По производительности определяются игровые и функциональные возможности смартфона. Приставка Pro в названии свидетельствует об улучшенных характеристиках быстродействия. На практике 16 Про Айфон в требовательных задачах эффективнее, чем стандартная версия. Причина — в усовершенствованном процессоре. Вместо Apple A18, тут стоит A18 Pro с шестиядерным графическим адаптером. Ключевые достоинства этого чипа:

Оптимизированное энергопотребление;

повышенная работоспособность ускорителей машинного обучения;

удвоенная скорость трассировки лучей, по сравнению с предшественником A17 Pro;

доработанные интеллектуальные функции.

Повышенная автономность

У Pro iPhone далеко не слабая автономность. Он держится на одном заряде больше суток. Батареи хватает на 27 часов воспроизведения видео. В реальных условиях эксплуатации до 10 часов активного использования функций и еще 16 — в режиме ожидания.

Традиционно поддерживается быстрая зарядка. Мощный адаптер позволяет восстановить до 50% заряда всего за полчаса. Зарядный порт отличается высокой пропускной способностью, поскольку соответствует стандарту USB 3.

Эффектные цвета

В отличие от базовых Айфонов, у "Прошек" сдержанная цветовая палитра.

Черный титан здорово смотрится в прозрачном чехле, подходит для почитателей делового стиля; белый меньше марается и легко очищается от загрязнений; титановый выглядит естественно, не стирается при ношении без чехла; пустынный с легким медным подтоном меняется под разным освещением.

Вариативность постоянной памяти

Айфон 16 Про — лидер по количеству конфигураций. Минимальная на 128 Гигабайт хороша для звонков, сообщений, интернет-серфинга. На 256 Гигабайт лучшая по соотношению цены и качества. Средняя на полтерабайта — на перспективу. Максимальная с Терабайтом — для сложных творческих и профессиональных задач.

Объем оперативки такой же, как у базового Айфона. В 2024 году купертиновцы решили уравнять все модели по этому параметру с целью внедрения Apple Intelligence.

Камера

По возможностям съемки фото и видео флагманский мобильник на несколько шагов впереди. У него три датчика вместо двух: дополнительно предусмотрен телефотообъектив. Оптическая стабилизация работает лучше, как и технология изменения масштаба изображения. Поддерживается формат Apple ProRAW, раскрывающий новые возможности перед контент-мейкерами, креативщиками, мобильными фотографами.

Экран у Pro вырос на 0,2 дюйма. Рамки рекордно узкие, так что полезное пространство кажется безграничным. Функция Always On упрощает взаимодействие с информацией, как и динамический островок. "Оболочка" смартфона соответствует "начинке". Каркас из титана, стойкого к повреждениям. Сзади матовая стеклянная панель, а спереди — Ceramic Shield.