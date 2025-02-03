Краще, ніж звичайний: 5 аргументів на користь iPhone 16 Pro

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Базовий iPhone 16 приваблює вартістю, він найдоступніший у лінійці. У нього яскраві забарвлення і незвичайна форма блоку задньої камери. При діагоналі 6,1 дюйма, смартфон ідеально лягає в долоню і мало важить. Pro схожий з базовою моделлю, проте з істотними перевагами.

Продуктивність

За продуктивністю визначаються ігрові та функціональні можливості смартфона. Приставка Pro у назві свідчить про поліпшені характеристики швидкодії. На практиці 16 Про Айфон у вимогливих завданнях ефективніший, ніж стандартна версія. Причина – в удосконаленому процесорі. Замість Apple A18, тут стоїть A18 Pro з шестиядерним графічним адаптером. Ключові переваги цього чіпа:

- Оптимізоване енергоспоживання;

- підвищена працездатність прискорювачів машинного навчання;

- подвоєна швидкість трасування променів, порівняно з попередником A17 Pro;

- доопрацьовані інтелектуальні функції.

Підвищена автономність

У Pro iPhone далеко не слабка автономність. Він тримається на одному заряді більше доби. Батареї вистачає на 27 годин відтворення відео. У реальних умовах експлуатації до 10 годин активного використання функцій і ще 16 – у режимі очікування.

Традиційно підтримується швидке заряджання. Потужний адаптер дає змогу відновити до 50% заряду всього за півгодини. Зарядний порт вирізняється високою пропускною здатністю, оскільки відповідає стандарту USB 3.

Ефектні кольори

На відміну від базових айфонів, у "Прошек" стримана колірна палітра.

1. Чорний титан чудово виглядає в прозорому чохлі, підходить для шанувальників ділового стилю;

2. білий менше марається і легко очищається від забруднень;

3. титановий має природний вигляд, не стирається під час носіння без чохла;

4. пустельний з легким мідним підтоном змінюється під різним освітленням.

Варіативність постійної пам'яті

Айфон 16 Про – лідер за кількістю конфігурацій. Мінімальна на 128 Гігабайт хороша для дзвінків, повідомлень, інтернет-серфінгу. На 256 Гігабайт найкраща за співвідношенням ціни та якості. Середня на півтерабайта – на перспективу. Максимальна з Терабайтом – для складних творчих і професійних завдань.

Обсяг оперативки такий самий, як у базового Айфона. У 2024 році купертинівці вирішили зрівняти всі моделі за цим параметром з метою впровадження Apple Intelligence.

Камера

За можливостями зйомки фото і відео флагманський мобільник на кілька кроків попереду. У нього три датчики замість двох: додатково передбачено телефотооб'єктив. Оптична стабілізація працює краще, як і технологія зміни масштабу зображення. Підтримується формат Apple ProRAW, що розкриває нові можливості перед контент-мейкерами, креативщиками, мобільними фотографами.

Екран у Pro виріс на 0,2 дюйма. Рамки рекордно вузькі, тож корисний простір здається безмежним. Функція Always On спрощує взаємодію з інформацією, як і динамічний острівець. "Оболонка" смартфона відповідає "начинці". Каркас із титану, стійкого до пошкоджень. Ззаду матова скляна панель, а спереду – Ceramic Shield.