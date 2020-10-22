Лучшие чехлы для iPhone 12 Pro 2020 года

Apple анонсировала свои новые модели iPhone, включая 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro. У него совершенно новый дизайн и размер экрана, а это значит, что для него понадобятся новые чехлы! Вот некоторые из лучших футляров для iPhone 12 Pro, которые вы можете приобрести уже сейчас.

Наконец пользователи дождались официального подтверждения: iPhone 12 Pro совсем скоро появится в продаже. Apple анонсировала свои новые модели iPhone, включая 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro. У него совершенно новый дизайн и размер экрана, а это значит, что для него понадобятся новые чехлы! Вот некоторые из лучших футляров для iPhone 12 Pro, которые вы можете приобрести уже сейчас.

Официальное решение: силиконовый чехол Apple с MagSafe

Официальные кейсы из силикона Apple для iPhone 12 Pro подходит новому разъему Apple MagSafe и систему аксессуаров. Кейс легко устанавливается на iPhone и поддерживает аксессуары MagSafe, такие как новый кошелек Apple и зарядное устройство MagSafe. Поставляется в огромном количестве цветов.

Изящная защита: чехол с прозрачным покрытием Apple с MagSafe

Как и силиконовый чехол, этот прозрачный чехол от Apple оснащен MagSafe, который можно прикрепить к любому совместимому аксессуару. И поскольку он прозрачен, прекрасный оттенок вашего смартфона непременно сохранится.

Надежная защита: Spigen Rugged Armor для Apple iPhone

Rugged Armor – один из "громоздких" корпусов Spigen, но он по-прежнему сохраняет тонкий профиль по сравнению с конкурентами. Текстурированная задняя часть также уменьшает скольжение, так что вы можете держать телефон в руках, а не на поверхности. Есть точные вырезы для логотипа Apple, динамиков, камеры и порта для зарядки.

Хвастайся своим смартфоном: Spigen Ultra Hybrid для Apple iPhone

Если вы хотите похвастаться своим iPhone 12 Pro, особенно его новым синим цветом, вам следует приобрести Ultra Hybrid. Этот чехол имеет прозрачную заднюю часть, поэтому цвет вашего нового смартфона просвечивается, но вы все равно получаете защиту от бампера вокруг рамы.

Тонкая и стильная защита: Spigen Neo Hybrid для Apple iPhone

Neo Hybrid – еще один цельный чехол в виде бампера, который защищает телефон и обладает гибкостью. Текстурированный рисунок облегчает удержание устройства в руках, а алюминиевая рамка делает его еще более изысканным.

Просматривайте видео с удобством: Spigen Tough Armor для Apple iPhone

Tough Armor – еще один прочный корпус, но в целом с тонким профилем. Есть вырезы для логотипа Apple, камеры, динамиков и порта зарядки, а также защитные крышки кнопок. Но у этого чехла также есть встроенная подставка, поэтому вы можете использовать свое устройство без рук для просмотра видео и FaceTime.

Красивая кожа: прочный чехол Nomad

Этот кожаный чехол Horween от Nomad защитит ваш iPhone 12 Pro и украсит его внешний вид. Чехол Nomad Rugged должен со временем покрыться приятной патиной, придавая вашему телефону уникальный вид, а внутренний амортизирующий бампер защитит ваш iPhone от падений.

Проверено и долговечно: Casetify Impact

Культовый чехол Impact от Casetify доступен в 27 цветовых комбинациях. Вы также можете украсить корпус, добавив свои инициалы. Кейс прошел испытания на ударопрочность, и для его защиты используется запатентованный амортизирующий материал. Антимикробное покрытие DEFENSiFY уничтожает 99% бактерий.

Добавьте немного стиля: кожаный патронташ через плечо Bandolier Emma Pebble

Emma Crossbody Bandolier отличается классическим кожаным футляром и красивыми металлическими деталями с регулируемым плечевым ремнем. Элегантный, не громоздкий, Emma включает в себя скрытое отделение для кредитной карты Snapback, которое делает его незаменимым для любого активного отдыха или шикарного стильного мероприятия.

Наши рекомендации

Это весьма подходящее время для покупки чехла для нового iPhone, особенно с добавлением MagSafe в линейку iPhone 12. Если вы ищете самый надежный кейс для новенького устройства прямо сейчас, мы можем заявить, что чехол Apple Silicone с MagSafe, вероятно, станет самым лучшим выбором. Он поддерживает новую систему зарядных устройств и аксессуаров MagSafe от Apple (вы знаете, что рано или поздно это будет нечто большее, чем просто кошелек), и он отлично фиксируется прямо на вашем телефоне.

Если вы ищете что-то более дешевое, но все же с хорошей функцией защиты, обратите внимание на Spigen Rugged Armor, который предлагает надежную ударопрочность, но при этом имеет более тонкий профиль, чем другие прочные чехлы.