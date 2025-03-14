Март удивляет: тепло на востоке, ливни и даже снег на западе

Весна продолжает напоминать, что она переменчива: эти выходные принесут как приятное тепло, так и неожиданные погодные сюрпризы.

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На востоке и юге температура достигнет +21 °C, что больше похоже на апрель. На западе и в центре ожидаются сильные дожди, а местами даже мокрый снег.

Суббота, 15 марта: от солнца до ливней

По данным SINOPTIK.ua, на востоке и юге Украины будет почти летнее тепло, тогда как в центральных и западных областях настроение испортят дожди. В некоторых районах выпадет столько осадков, что без зонта не обойтись. • Восточные области (Харьков, Донецк, Луганск): Днем +17..+21 °C – отличная погода для прогулок, когда даже легкую куртку можно оставить дома. Но в Сумах будет прохладнее – всего +7 °C, так что там весна не торопится. Ночью температура опустится до +7 °C. • Центральные области (Киев, Полтава, Кропивницкий): Днем +15..+21 °C, но в Киеве, Чернигове и Житомире прохладнее – +9..+11 °C. Погода будет нестабильной, возможны дожди, особенно во второй половине дня. Ночью температура опустится до +9 °C, в Киеве и окрестностях – до +5 °C. • Западные области (Львов, Ивано-Франковск, Черновцы): Днем +7..+9 °C, в Ужгороде теплее – до +13 °C. Весь день будет пасмурным, а в некоторых районах ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Ночью +5 °C, в Ужгороде чуть теплее – до +8 °C. • Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем +19..+21 °C – по-настоящему весеннее тепло, больше напоминающее конец апреля. Осадков не ожидается, так что можно смело планировать выходные на свежем воздухе. Ночью до +8 °C.

⚠ Дождевой фронт накроет запад и центр: В западных областях местами выпадет до 20 мм осадков, что эквивалентно нескольким часам сильного ливня. Например, в Самборском районе Львовской области возможен мокрый снег, а в Ивано-Франковской области прогнозируются обильные дожди – до 11 мм, что равно 2-3 часам непрерывного дождя.

📌 Интересный факт: В народе считали, что если 15 марта теплый ветер – весна будет ранней, а если пасмурно и дождливо – апрель может быть холодным.

Воскресенье, 16 марта: дожди, мокрый снег и постепенное похолодание

Второй день выходных будет не таким теплым, особенно в центральных и западных регионах. Дожди не прекратятся, а местами, в частности в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, возможен мокрый снег. • Восточные области (Харьков, Донецк, Луганск): Днем +11..+14 °C – заметное похолодание по сравнению с субботой, но все же тепло. В Сумах будет прохладнее – всего +5..+7 °C. Ночью температура опустится до 0 °C, что может привести к утреннему гололеду. • Центральные области (Киев, Полтава, Винница): Днем +7..+13 °C, но в Киеве, Чернигове и Житомире всего +3..+7 °C – резкий контраст с предыдущим днем. Ночью до 0 °C, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. • Западные области (Львов, Черновцы, Ивано-Франковск): Днем +5..+9 °C, в Ужгороде до +11 °C. Погода останется пасмурной и сырой, осадки продолжатся, а ночью ожидается 0 °C, что может привести к гололеду на дорогах. • Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем +14..+18 °C, в Крыму до +21 °C – здесь весна остается стабильно теплой. Однако небо будет пасмурным, а к вечеру возможен дождь. Ночью до +7 °C.

⚠ Значительные осадки: • В Житомирской области в некоторых районах выпадет до 10 мм дождя – это около двух часов интенсивного ливня. • В Киевской области ожидается 6-12 мм осадков, а в некоторых районах, например, в Вышгородском, возможен мокрый снег. • В Волынской области прогнозируется сильный снег – до 7 мм, что может привести к временному снежному покрову.

📌 Интересный факт: если 16 марта будет дождь или снег, это может указывать на прохладное начало апреля.

Весна берет паузу

По данным SINOPTIK.ua, эти выходные будут очень контрастными: суббота порадует теплом, а воскресенье принесет похолодание и сильные осадки во многих регионах. На западе и в центре дожди могут идти целый день, а местами даже пойдет мокрый снег.

Чтобы не испортить планы, советуем:

☂ Для запада и центра: без зонта и непромокаемой обуви не обойтись. А если планируете поездку, будьте готовы к скользким дорогам.

🧥 Для востока и юга: днем можно наслаждаться теплом, но не забывайте, что вечера еще прохладные.

❄ Для тех, кто на западе: не удивляйтесь мокрому снегу – весна иногда делает неожиданные повороты.

Март еще не определился, каким он будет, но одно ясно – настоящая весна уже рядом, даже если пока не везде ее можно почувствовать. 🌦️💨