Березень дивує: тепло на сході, зливи та навіть сніг на заході

Весна продовжує нагадувати, що вона мінлива: ці вихідні принесуть як приємне тепло, так і несподівані погодні сюрпризи.

На сході та півдні температура сягне +21 °C, що більше схоже на квітень. На заході та в центрі очікуються сильні дощі, а подекуди навіть мокрий сніг.

Субота, 15 березня: від сонця до злив

За даними SINOPTIK.ua, на сході та півдні України буде майже літнє тепло, тоді як у центральних і західних областях настрій зіпсують дощі. У деяких районах випаде стільки опадів, що без парасольки не обійтися.

· Східні області (Харків, Донецьк, Луганськ): Вдень +17..+21 °C – чудова погода для прогулянок, коли навіть легку куртку можна залишити вдома. Але в Сумах буде прохолодніше – лише +7 °C, тож там весна ще не поспішає. Уночі температура знизиться до +7 °C.

· Центральні області (Київ, Полтава, Кропивницький): Вдень +15..+21 °C, але в Києві, Чернігові та Житомирі прохолодніше – +9..+11 °C. Погода буде нестабільною, адже можливі дощі, особливо у другій половині дня. Вночі температура до +9 °C, у Києві та околицях – до +5 °C.

· Західні області (Львів, Івано-Франківськ, Чернівці): Вдень +7..+9 °C, в Ужгороді тепліше – до +13 °C. Весь день буде хмарним, а в багатьох районах прогнозуються сильні дощі, які можуть перейти в мокрий сніг. Вночі +5 °C, в Ужгороді трохи тепліше – до +8 °C.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень +19..+21 °C – по-справжньому весняне тепло, яке більше нагадує кінець квітня. Дощів тут не буде, тож можна спокійно планувати вихідні на свіжому повітрі. Уночі до +8 °C.

⚠ Дощовий фронт накриє захід та центр: У західних областях місцями випаде до 20 мм опадів, що еквівалентно кільком годинам сильної зливи. Наприклад, у Львівській області в Самбірському районі можливий мокрий сніг, а в Івано-Франківській області прогнозуються рясні дощі – до 11 мм, що дорівнює приблизно 2-3 годинам безперервного зливового дощу.

📌 Цікавий факт: за народними прикметами, якщо 15 березня теплий вітер – весна буде ранньою, а якщо хмарно й дощитиме – квітень може бути прохолодним.

Неділя, 16 березня: дощі, мокрий сніг та поступове похолодання

Другий день вихідних буде не таким теплим, особливо в центральних і західних регіонах. Дощі не припиняться, а місцями, зокрема в Київській, Житомирській та Чернігівській областях, можливий мокрий сніг.

· Східні області (Харків, Донецьк, Луганськ): Вдень +11..+14 °C – відчутне похолодання в порівнянні з суботою, але все одно тепло. У Сумах буде прохолодніше – лише +5..+7 °C. Уночі температура впаде до 0 °C, що може створити ранкову паморозь.

· Центральні області (Київ, Полтава, Вінниця): Вдень +7..+13 °C, але в Києві, Чернігові та Житомирі всього +3..+7 °C – відчутний контраст із попереднім днем. Уночі до 0 °C, можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу.

· Західні області (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ): Вдень +5..+9 °C, в Ужгороді до +11 °C. Погода все ще залишатиметься хмарною, опади триватимуть, а вночі очікується 0 °C, що може призвести до зледеніння доріг.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень +14..+18 °C, у Криму до +21 °C – тут весна залишається стабільно теплою. Проте небо буде хмарним, а під вечір можливий дощ. Уночі до +7 °C.

⚠ Значні опади:

· У Житомирській області в деяких районах випаде до 10 мм дощу – це близько двох годин інтенсивної зливи.

· У Київській області очікується 6-12 мм опадів, а в деяких районах, зокрема у Вишгородському, можливий мокрий сніг.

· У Волинській області прогнозується сильний сніг – до 7 мм, що може створити тимчасовий сніговий покрив.

📌 Цікавий факт: якщо 16 березня дощитиме або сніжитиме, це може свідчити про прохолодний початок квітня.

Весна робить паузу

За даними SINOPTIK.ua, ці вихідні будуть дуже контрастними: субота подарує тепло, а неділя принесе похолодання та сильні опади в багатьох регіонах. На заході та в центрі дощі можуть тривати весь день, а місцями навіть піде мокрий сніг.

Щоб не зіпсувати собі плани, радимо:

☂ Для заходу та центру: без парасольки та взуття, що не промокає, не обійтися. А якщо плануєте подорож, будьте готові до слизьких доріг.

🧥 Для сходу та півдня: вдень можна сміливо насолоджуватися теплом, але не забувайте, що вечори ще прохолодні.

❄ Для тих, хто на заході: не варто дивуватися мокрому снігу – весна іноді робить несподівані повороти.

Березень ще не визначився, яким буде, але точно одне – справжня весна вже поруч, навіть якщо поки що не всюди її можна відчути. 🌦️💨