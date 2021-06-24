Майские продажи новых авто стали рекордными для Украины

По словам аналитиков, результаты продаж нового транспорта в мае стали рекордными с 2013 года. Отмечается, что в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года продажи выросли на целых 43%. Маркетплейсу Avto.pro, где можно приобрести запчасти на Тойота и другие марки, удалось узнать больше.

Результаты продаж

Всего в мае было приобретено и зарегистрировано порядка 8,5 тысячи легковых автомобилей. К примеру, в прошлом году это число составляло всего 3,6 тысячи. Вследствие эпидемии коронавируса покупательская способность украинцев упала, но начала восстанавливаться уже спустя шесть месяцев. На авторынке конец весны показал такие результаты:

Toyota – реализовано 1122 авто. Рост составил 9%; Renault – 1067 авто. Рост составил 25%; Kia – 629 авто. Продажи упали на 6%.

Стоит отметить, что для марки Kia продажи упали. А вот Skoda демонстрирует быстрый рост на рынках многих стран. Украинцы приобрели 624 автомобилей данного бренда. Результат годичной давности удалось улучшить на 116%. Продажи японского Nissan выросли на 158%, что соответствует 415 проданным автомобилям.

В десятку наиболее продаваемых автомобильных марок в Украине также вошли Chery, Hyundai, Peugeot, Mazda и Volkswagen. Последняя марка традиционно имеет сильные позиции. Однако бестселлером стала модель RAV 4 от японского Toyota, которую приобрели 472 автолюбителя.

Тенденции рынка

Одним из последних трендов стало снижение импорта автобусов. Он сократился на 40%, что соответствует 297 проданным автомобилям. Общая стоимость импорта оценена в $9,1 миллионов. Импорт спецтранспорта и грузовиков тоже сократился, но только на 1%, всего удалось реализовать 10,78 тысячи единиц. Аналитики оценили их таможенную стоимость в $230,2 миллионов. С учетом изменения таможенной политики, эта цифра выше прошлогодней на $70 миллионов.

Общемировая тенденция на укрепление рынка люксовых автомобилей не обошла и Украину. При этом цифры продаж остались традиционно скромными. Несмотря на это, эксперты зафиксировали восстановление покупательской способности. Таким образом за первый квартал текущего года ввезли 136,8 тысячи транспортных средств. За аналогичный период прошлого года ввезли меньше – 127,2 тысячи. Сильнее всего вырос сегмент легковых автомобилей. Общую стоимость автотранспорта, ввезенного в страну в первом квартале 2021 года, оценили $1,17 миллиардов.