Медицинские маски: спрос, производство, рентабельность

С началом эпидемии коронавируса в мире резко возрос спрос на продукты первой необходимости — медицинские препараты, средства личной гигиены и продукты питания. Украина не стала исключением. С введением карантина в средине марта, в стране начал наблюдаться дефицит средств личной защиты: стерильных масок, антисептиков и перчаток. С распространением коронавируса в нашей стране, на полках аптек сразу стало меньше такой продукции. Если они и появляются в аптеках, то часто только утром и их сразу большим количеством раскупают посетители.

Спрос на данную продукцию будет расти в зависимости от того, насколько продлят карантинный и посткарантинный период.

Производство масок

Вместе с тем, производство масок для лица для украинского бизнеса может стать выгодной нишей в сложившихся условиях.

В зависимости от комплектации производственная мощность такой лини будет составлять от 50 до 150 масок в минуту. Линия состоит из двух и более блоков в зависимости от производительности.

Первый блок формирует саму маску, остальные нужны для крепления резинок. Поскольку продуктивность блока припаивания несколько меньше, чем основного оборудования, таких машин потребуется несколько.

Проверяемая компанией Fialan фабрика за февраль-март экспортировала в страны Европы более 200 комплектов данного оборудования.

Расчет рентабельности запуска производства масок

Продажная стоимость масок сейчас в Украине оптом 5-10,5 грн/штука, себестоимость материалов на изготовление 1 маски около 1,00 грн. Возьмем среднюю цену в 7 грн за единицу. Оборудование в среднем может производить 120 масок за 1 минуту. Если работать в 2 смены по 8 часов, учитывая, что производственное время у нас 16 часов в сутки. Получаем производственную мощность 115 тыс. шт. масок в сутки. Прибыль с одной маски 6 грн.

Итого, 690 тыс. грн/сутки «грязными». Предположим, что 3 недели после поставки и до начала спада спроса — 690 тыс. *21 день = 14,5 млн грн. По сегодняшнему курсу (28) получаем $518 тыс.

Расходы: амортизация оборудования, фонд оплаты труда, аренда помещения

Итого чистая прибыль за один месяц составит $508 тыс.

Спрогнозируем ситуацию, что с 1 мая отрегулируется ситуация и ценник упадет до 3-4 грн на опте. В любом случае, еще за 3 месяца вы получите $700 тыс. чистыми.

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