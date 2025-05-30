Между весной и летом: тепло, возможны сюрпризы

Погода порадует приятным теплом, а в западных регионах — еще и ощутимым потеплением после недавней прохлады

По данным SINOPTIK.ua, первые летние выходные обещают нам настоящее майско-июньское разнообразие: будет и солнце, и дождь, и прохлада, и тепло. Погода переменчива, но в целом благоприятная, если быть готовыми к ее небольшим сюрпризам.

Суббота, 31 мая

Погода порадует приятным теплом, а в западных регионах — еще и ощутимым потеплением после недавней прохлады. Но в некоторых восточных и южных районах не обойдется без небольших дождей и повышенной влажности.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): днем +22..+26 °C — немного теплее, чем в последние недели. В Северодонецке, Изюме, Покровске возможны грозы и сильные дожди.

🔹 Центр (Киев, Днепр): +21..+25 °C — стабильное, мягкое тепло без осадков. Один из самых приятных регионов дня. Идеально, для неспешной прогулки на открытом воздухе.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): +20..+23 °C. После прохладной недели — заметное потепление. Во Львове и Дрогобыче на 7–9 градусов теплее, чем накануне. Однако местами ожидается легкий дождь.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +22..+24 °C. День мягкий, комфортный. Но в Крыму (особенно в Керчи) — высокая концентрация пыльцы злаков. Людям с сезонной аллергией лучше избегать прогулок в лесопарковых зонах.

По данным SINOPTIK.ua, суббота — отличный день отдыха и прогулок в неспешном ритме. Однако жителям восточных регионов стоит прихватить с собой зонт.

☔ Осадки ожидаются местами: кратковременные дожди в большинстве регионов, кроме центра. В Донецкой, Запорожской и Луганской областях — местами сильные ливни.

🔥 В Харьковской, Сумской и Херсонской областях — чрезвычайная пожарная опасность. Будьте особенно осторожны с открытым огнем.

Воскресенье, 1 июня

Воскресенье встретит нас более равномерной температурой: от +21 до +26 °C. Во многих регионах — еще теплее, чем в субботу. Но местами пройдут дожди, особенно ближе к вечеру.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): +22..+26 °C. Достаточно тепло, но местами возможен небольшой дождь. Если ветер не усилится — день будет приятным и спокойным.

🔹 Центр (Киев, Днепр): +21..+25 °C. Без существенных изменений: равномерное тепло, умеренная влажность, без осадков. Атмосферное давление будет стабильным, поэтому не окажет влияния на самочувствие.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): +21..+25 °C. Во Львове, Ивано-Франковске, Мукачево — потепление на 7–10 °C. Однако во второй половине дня возможен дождь.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +23..+25 °C. Комфортное тепло, но в Бердянске, Джанкое и Геническе вероятны дожди.

🌿🌱 Аллергены в западных регионах не отступают: пыльца злаков и березы все еще в воздухе, поэтому аллергикам лучше иметь средства защиты под рукой. 💡 Народная примета гласит: "Каков первый день лета — таково и все лето будет". Если это правда, нас ждет урожайный и мягкий сезон.

💡 Народная примета гласит: "Каков первый день лета — таково и все лето будет". Если это правда, нас ждет урожайный и мягкий сезон.