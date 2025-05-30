Між весною й літом: тепло, але можливі погодні сюрпризи

Погода подарує приємне тепло, а в західних регіонах — ще й відчутне потепління після нещодавньої прохолоди

За даними SINOPTIK.ua, перші літні вихідні обіцяють нам справжнє травнево-червневе різнобарв’я: буде і сонце, і дощ, і прохолода, і тепло. Погода мінлива, але загалом сприятлива, якщо бути готовими до її незначних примх.

Субота, 31 травня

Погода подарує приємне тепло, а в західних регіонах — ще й відчутне потепління після нещодавньої прохолоди. Але в кількох східних і південних районах не обійдеться без дрібного дощу й помітної вологості в деяких областях.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): вдень +22..+26 °C — трохи тепліше, ніж протягом останніх тижнів. У Сіверськодонецьку, Ізюмі, Покровську можливі грози та сильні дощі.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +21..+25 °C — стабільне, м’яке тепло без опадів. Це — один із найприємніших регіонів дня. Ідеально, щоб насолодитися прогулянкою на свіжому повітрі.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +20..+23 °C. Після прохолодного тижня — відчутне потепління. У Львові та Дрогобичі на 7–9 градусів тепліше, ніж напередодні. Проте подекуди очікується легкий дощ.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +22..+24 °C. День м’який, комфортний. Проте в Криму (особливо в Керчі) висока концентрація пилку трав. Людям із сезонними алергіями краще уникати прогулянок у лісопаркових зонах.

За даними SINOPTIK.ua, субота — чудовий день для відпочинку і прогулянок у неспішному ритмі. Проте у східних регіонах варто прихопити парасольку.

☔ Опади очікуються місцями: короткі дощі в більшості регіонів, крім центру. У Донецькій, Запорізькій і Луганській областях місцями досить сильні зливи.

🔥 У Харківській, Сумській і Херсонській областях — надзвичайна пожежна небезпека. Будьте особливо уважні з відкритим вогнем.

Неділя, 1 червня

Неділя привітає нас більш рівною температурою: від +21 до +26 °C. У багатьох регіонах — ще тепліше, ніж у суботу. Але місцями пройдуть дощі, особливо ближче до вечора.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): +22..+26 °C. Досить тепло, проте місцями пройдуть невеликі дощі.

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +21..+25 °C. Без суттєвих змін: рівномірне тепло, помірна вологість, без опадів. Атмосферний тиск буде стабільним, тому не впливатиме на самопочуття.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +21..+25 °C. У Львові, Івано-Франківську, Мукачеві потепліє на 7-10 °C. Проте в другій половині дня можливий дощ.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +23..+25 °C. Комфортне повітря, але у Бердянську, Джанкої, Генічеську ймовірні дощі.

🌿 🌱 Алергени в західних регіонах не відступають: пилок трав і берези досі в повітрі, тому алергікам краще мати напоготові засоби захисту.

💡 Народна прикмета каже: "Який перший день літа — таке й усе літо буде". Якщо це правда, то на нас чекає врожайний і м’який сезон.