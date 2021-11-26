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26.11.2021, 11:00

Mnews Digital Agency: особенности интернет-маркетинга

Цей матеріал також доступний українською
Mnews Digital Agency: особенности интернет-маркетинга - Фото

Агентство интернет маркетинга Mnews Digital Agency специализируется на полном цикле маркетинговых задач для продвижения бизнеса, бренда или услуг клиента.

Здесь работают эксперты и опытные специалисты в области:

  •                    Таргетированной рекламы;
  •                    Контекстной рекламы;
  •                    SEO продвижения сайтов;
  •                    Digital стратегий;
  •                    Email маркетинга;
  •                    Рекламы в TikTok;
  •                    SMM продвижения;
  •                    Веб аналитики;
  •                    Аудита интернет-рекламы.

Включая дизайн, разработку сайтов, ведение страниц в социальных сетях и т.д.

Поэтому наша основная специализация – создание и реализация эффективной диджитал стратегии. Вся коммуникация продвижения базируется на комплексном анализе веб-сайта, внутренней, внешней оптимизации, реализации Google Рекламы, таргетированной рекламы в facebook, instagram и tiktok, через email-рассылку, SEO продвижении (Google), в соц.сети и т.д. В зависимости от требований и задач, поставленных клиентом.

Mnews Digital Agency: особенности интернет-маркетинга

Почему нам стоит доверять?

Наши ведущие специалисты:

  1. Контролируют ключевые KPI .
  2. Ведут прямые диалоги в чате Телеграмм (клиент всегда имеет возможность видеть команду, которая ведет его проект и может задавать вопросы).
  3. Имеют проактивную позицию (рекомендуют только нужные улучшения для проекта).
  4. Всегда фокусируются на целях и результатах, которые обсуждаются до старта работ.

Также за каждым клиентом закрепляется личный проект-менеджер с большим опытом в маркетинге и продажах.

Агентство интернет маркетинга Mnews Digital Agency – это команда специалистов, где каждый работник имеет профильные сертификаты и опыт. Поэтому у нас нет случайных людей, у нас есть результаты.

Дополнительно приведем в пример лишь некоторые факторы, которые систематически увеличивают продажи нашим клиентам, позволяя им находиться впереди конкурентом все 365 дней в году.

Это:

  1.    Стратегический маркетинг.
  2.    Веб-разработка.
  3.    Юзабилити сайтов.
  4.    Контекстная реклама.
  5.    SEO продвижение.
  6.    Аналитика и отслеживание.
  7.    Продвижение в соц. сетях.
  8.    Техподдержка.
  9.    Таргетированная реклама

Именно поэтому очень важно, чтобы стратегия развития проекта была разработана опытным интернет-маркетологом, который сможет "включить" в работу все важные компоненты продвижения, выполнит необходимые доработки на текущем сайте клиента, разработает креативный подход, применяя все современные фишки маркетинга.

Только это даст высокую конверсию, трафик и бум продаж.

Сотрудничество с агентством интернет-маркетинга Mnews Digital Agency – это значит, что ваш проект будут вести сертифицированные специалисты Google и Facebook с опытом эффективной работы на бюджетах больше 300 000$ в мес.

В агентстве вы сможете не только запустить один инструмент диджитал маркетинга, но и получить полноценную стратегию развития вашего бизнеса.

Все дополнительные вопросы задать и обсудить можно с аккаунт-менеджером, который всегда на связи.

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Теги: Mnews Digital Agency
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