Mnews Digital Agency: особенности интернет-маркетинга

Агентство интернет маркетинга Mnews Digital Agency специализируется на полном цикле маркетинговых задач для продвижения бизнеса, бренда или услуг клиента.
Включая дизайн, разработку сайтов, ведение страниц в социальных сетях и т.д.
Поэтому наша основная специализация – создание и реализация эффективной диджитал стратегии. Вся коммуникация продвижения базируется на комплексном анализе веб-сайта, внутренней, внешней оптимизации, реализации Google Рекламы, таргетированной рекламы в facebook, instagram и tiktok, через email-рассылку, SEO продвижении (Google), в соц.сети и т.д. В зависимости от требований и задач, поставленных клиентом.
Также за каждым клиентом закрепляется личный проект-менеджер с большим опытом в маркетинге и продажах.
Агентство интернет маркетинга Mnews Digital Agency – это команда специалистов, где каждый работник имеет профильные сертификаты и опыт. Поэтому у нас нет случайных людей, у нас есть результаты.
Дополнительно приведем в пример лишь некоторые факторы, которые систематически увеличивают продажи нашим клиентам, позволяя им находиться впереди конкурентом все 365 дней в году.
Именно поэтому очень важно, чтобы стратегия развития проекта была разработана опытным интернет-маркетологом, который сможет "включить" в работу все важные компоненты продвижения, выполнит необходимые доработки на текущем сайте клиента, разработает креативный подход, применяя все современные фишки маркетинга.
Только это даст высокую конверсию, трафик и бум продаж.
Сотрудничество с агентством интернет-маркетинга Mnews Digital Agency – это значит, что ваш проект будут вести сертифицированные специалисты Google и Facebook с опытом эффективной работы на бюджетах больше 300 000$ в мес.
В агентстве вы сможете не только запустить один инструмент диджитал маркетинга, но и получить полноценную стратегию развития вашего бизнеса.
Все дополнительные вопросы задать и обсудить можно с аккаунт-менеджером, который всегда на связи.