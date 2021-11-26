Mnews Digital Agency: особенности интернет-маркетинга

Агентство интернет маркетинга Mnews Digital Agency специализируется на полном цикле маркетинговых задач для продвижения бизнеса, бренда или услуг клиента.

Здесь работают эксперты и опытные специалисты в области:

Таргетированной рекламы;

Контекстной рекламы;

SEO продвижения сайтов;

Digital стратегий;

Email маркетинга;

Рекламы в TikTok;

SMM продвижения;

Веб аналитики;

Аудита интернет-рекламы.

Включая дизайн, разработку сайтов, ведение страниц в социальных сетях и т.д.

Поэтому наша основная специализация – создание и реализация эффективной диджитал стратегии. Вся коммуникация продвижения базируется на комплексном анализе веб-сайта, внутренней, внешней оптимизации, реализации Google Рекламы, таргетированной рекламы в facebook, instagram и tiktok, через email-рассылку, SEO продвижении (Google), в соц.сети и т.д. В зависимости от требований и задач, поставленных клиентом.

Почему нам стоит доверять?

Наши ведущие специалисты:

Контролируют ключевые KPI . Ведут прямые диалоги в чате Телеграмм (клиент всегда имеет возможность видеть команду, которая ведет его проект и может задавать вопросы). Имеют проактивную позицию (рекомендуют только нужные улучшения для проекта). Всегда фокусируются на целях и результатах, которые обсуждаются до старта работ.

Также за каждым клиентом закрепляется личный проект-менеджер с большим опытом в маркетинге и продажах.

Агентство интернет маркетинга Mnews Digital Agency – это команда специалистов, где каждый работник имеет профильные сертификаты и опыт. Поэтому у нас нет случайных людей, у нас есть результаты.

Дополнительно приведем в пример лишь некоторые факторы, которые систематически увеличивают продажи нашим клиентам, позволяя им находиться впереди конкурентом все 365 дней в году.

Это:

Стратегический маркетинг. Веб-разработка. Юзабилити сайтов. Контекстная реклама. SEO продвижение. Аналитика и отслеживание. Продвижение в соц. сетях. Техподдержка. Таргетированная реклама

Именно поэтому очень важно, чтобы стратегия развития проекта была разработана опытным интернет-маркетологом, который сможет "включить" в работу все важные компоненты продвижения, выполнит необходимые доработки на текущем сайте клиента, разработает креативный подход, применяя все современные фишки маркетинга.

Только это даст высокую конверсию, трафик и бум продаж.

Сотрудничество с агентством интернет-маркетинга Mnews Digital Agency – это значит, что ваш проект будут вести сертифицированные специалисты Google и Facebook с опытом эффективной работы на бюджетах больше 300 000$ в мес.

В агентстве вы сможете не только запустить один инструмент диджитал маркетинга, но и получить полноценную стратегию развития вашего бизнеса.

Все дополнительные вопросы задать и обсудить можно с аккаунт-менеджером, который всегда на связи.