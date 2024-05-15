Модные открытия: необычные бренды, с которыми стоит познакомиться

Мы подготовили для вас подборку тех самых брендов, на который стоит обратить внимание уже сегодня.

Если вы стремитесь не отставать от моды, не стоит отдавать предпочтение тем самым популярным брендам, которые носят все вокруг. В мире существуют интересные, недооцененные модные марки, которые предлагают не менее качественную и модную одежду. Они позволят вам в любой сезон иметь стильный и трендовый гардероб. Мы подготовили для вас подборку тех самых брендов, на который стоит обратить внимание уже сегодня.

Tous

Основанный в 1920 году испанский бренд Tous — настоящая жемчужина в мире аксессуаров и бижутерии. За свою столетнюю историю стал символом элегантности и изящества. Узнаваемый талисман медвежонок Tous украшает сумки, ремни, кошельки, солнцезащитные очки и ювелирные изделия марки. Особую изысканность продукции придают натуральные материалы: кожа, шелк, жемчуг, драгоценные камни. При этом в коллекциях есть и доступные бижутерийные линии, которые идеально дополнят ваш повседневный и вечерний образ, подчеркнув безупречный вкус и женственность.

Michael Kors

Американский модный дом Michael Kors — один из самых узнаваемых имен в индустрии роскоши, благодаря лаконичному и утонченному стилю. Майкл Корс виртуозно сочетает классические американские мотивы с городской эстетикой и деловым шиком. В коллекции бренда на сайте https://answear.ua/m/michael-kors вы найдете роскошные кожаные сумки, элегантную обувь на каблуке, стильные часы, очки и ювелирные украшения. Отличительные черты Michael Kors — высокое качество и изысканный крой, сдержанная цветовая гамма, использование дорогих тканей и фурнитуры.

Elisabetta Franchi

Элегантный итальянский бренд Elisabetta Franchi воплощает дух современной роскоши и женственности. Elisabetta Franchi специализируется на вечерних нарядах и коктейльных платьях, которые поражают разнообразием фактур: шелк, кружево, бархат, пайетки, вышивка. Также в линейке представлены модные джинсы, топы, пальто и аксессуары. Ключевые черты бренда — утонченный крой, смелые декоративные решения и игра контрастов. Платья Elisabetta Franchi идеально подходят для создания ярких, запоминающихся образов на вечеринках и светских мероприятиях.

Furla

Итальянская марка Furla известна своими стильными сумками и аксессуарами из натуральной кожи. Все изделия отличаются безупречным качеством, лаконичным дизайном и вниманием к деталям. В производстве используются инновационные материалы и фурнитура. Сумки Furla — маст-хев для современных городских модниц, которые ценят комфорт и функциональность. Бренд идеально сочетает элегантность и практичность, что делает его подходящим вариантом как для офиса, так и для путешествий.

Morgan

Французский бренд Morgan — настоящая находка для романтичных девушек, ценящих женственность и элегантность. В платьях, юбках, топах и аксессуарах Morgan гармонично сочетаются натуральные ткани (шелк, хлопок, кружево), цветочные и этнические принты, изящные драпировки и романтичные оборки. Вещи этого бренда призваны подчеркнуть вашу женственность, загадочность и индивидуальность. Они идеальны для создания нежных, мечтательных образов в духе ретро или бохо.

Liviana Conti

Итальянская марка Liviana Conti — современная трактовка классического стиля для смелых и уверенных в себе женщин. В коллекциях представлены идеально скроенные жакеты, платья-футляры, строгие брюки и рубашки из дорогих тканей. Дизайнеры Liviana Conti виртуозно сочетают благородные оттенки, интересные фактуры и лаконичные силуэты. С Liviana Conti вы будете всегда выглядеть стильно, элегантно и дорого, будь то офисный образ или торжественный выход в свет.