Модные открытия: необычные бренды, с которыми стоит познакомиться
Если вы стремитесь не отставать от моды, не стоит отдавать предпочтение тем самым популярным брендам, которые носят все вокруг. В мире существуют интересные, недооцененные модные марки, которые предлагают не менее качественную и модную одежду. Они позволят вам в любой сезон иметь стильный и трендовый гардероб. Мы подготовили для вас подборку тех самых брендов, на который стоит обратить внимание уже сегодня.
Tous
Основанный в 1920 году испанский бренд Tous — настоящая жемчужина в мире аксессуаров и бижутерии. За свою столетнюю историю стал символом элегантности и изящества. Узнаваемый талисман медвежонок Tous украшает сумки, ремни, кошельки, солнцезащитные очки и ювелирные изделия марки. Особую изысканность продукции придают натуральные материалы: кожа, шелк, жемчуг, драгоценные камни. При этом в коллекциях есть и доступные бижутерийные линии, которые идеально дополнят ваш повседневный и вечерний образ, подчеркнув безупречный вкус и женственность.
Michael Kors
Американский модный дом Michael Kors — один из самых узнаваемых имен в индустрии роскоши, благодаря лаконичному и утонченному стилю. Майкл Корс виртуозно сочетает классические американские мотивы с городской эстетикой и деловым шиком. В коллекции бренда на сайте https://answear.ua/m/michael-kors вы найдете роскошные кожаные сумки, элегантную обувь на каблуке, стильные часы, очки и ювелирные украшения. Отличительные черты Michael Kors — высокое качество и изысканный крой, сдержанная цветовая гамма, использование дорогих тканей и фурнитуры.
Elisabetta Franchi
Элегантный итальянский бренд Elisabetta Franchi воплощает дух современной роскоши и женственности. Elisabetta Franchi специализируется на вечерних нарядах и коктейльных платьях, которые поражают разнообразием фактур: шелк, кружево, бархат, пайетки, вышивка. Также в линейке представлены модные джинсы, топы, пальто и аксессуары. Ключевые черты бренда — утонченный крой, смелые декоративные решения и игра контрастов. Платья Elisabetta Franchi идеально подходят для создания ярких, запоминающихся образов на вечеринках и светских мероприятиях.
Furla
Итальянская марка Furla известна своими стильными сумками и аксессуарами из натуральной кожи. Все изделия отличаются безупречным качеством, лаконичным дизайном и вниманием к деталям. В производстве используются инновационные материалы и фурнитура. Сумки Furla — маст-хев для современных городских модниц, которые ценят комфорт и функциональность. Бренд идеально сочетает элегантность и практичность, что делает его подходящим вариантом как для офиса, так и для путешествий.
Morgan
Французский бренд Morgan — настоящая находка для романтичных девушек, ценящих женственность и элегантность. В платьях, юбках, топах и аксессуарах Morgan гармонично сочетаются натуральные ткани (шелк, хлопок, кружево), цветочные и этнические принты, изящные драпировки и романтичные оборки. Вещи этого бренда призваны подчеркнуть вашу женственность, загадочность и индивидуальность. Они идеальны для создания нежных, мечтательных образов в духе ретро или бохо.
Liviana Conti
Итальянская марка Liviana Conti — современная трактовка классического стиля для смелых и уверенных в себе женщин. В коллекциях представлены идеально скроенные жакеты, платья-футляры, строгие брюки и рубашки из дорогих тканей. Дизайнеры Liviana Conti виртуозно сочетают благородные оттенки, интересные фактуры и лаконичные силуэты. С Liviana Conti вы будете всегда выглядеть стильно, элегантно и дорого, будь то офисный образ или торжественный выход в свет.