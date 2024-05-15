Модні відкриття: незвичайні бренди, з якими варто познайомитися

Ми підготували для вас добірку тих самих брендів, на які варто звернути увагу вже сьогодні.

Якщо ви прагнете не відставати від моди, не потрібно надавати перевагу лише тим найпопулярнішим брендам, які носять усі навколо. У світі існують цікаві та недооцінені модні бренди, які пропонують не менш якісний та модний одяг. Завдяки їм ви зможете мати стильний і трендовий гардероб на кожен сезон. Ми підготували для вас добірку тих самих брендів, на які варто звернути увагу вже сьогодні.

Tous

Заснований у 1920 році іспанський бренд Tous — це справжня перлина у світі аксесуарів і біжутерії. За свою столітню історію бренд став символом елегантності та витонченості. Впізнаваний талісман — ведмедик Tous — прикрашає сумки, ремені, гаманці, сонцезахисні окуляри та ювелірні вироби бренду. Особливої вишуканості продукції надають натуральні матеріали: шкіра, шовк, дорогоцінні камені та перлини. Крім того, в колекціях є й доступні лінійки біжутерії, які ідеально доповнять ваш повсякденний і вечірній образ, підкресливши бездоганний смак і жіночність.

Michael Kors

Американський модний дім Michael Kors — це одне з найвідоміших імен в індустрії розкоші, пов’язане з лаконічним і витонченим стилем. Майкл Корс віртуозно поєднує класичні американські мотиви з міською естетикою та діловим шиком. В колекції бренду на сайті https://answear.ua/m/michael-kors можна знайти розкішні шкіряні сумки, елегантне взуття на підборах, стильні годинники, окуляри та ювелірні прикраси. Характерні особливості Michael Kors — це висока якість і вишуканий крій, стримана колірна гама, використання дорогих тканин і фурнітури.

Elisabetta Franchi

Елегантний італійський бренд Elisabetta Franchi втілює дух сучасної розкоші та жіночності. Elisabetta Franchi спеціалізується на вечірньому вбранні та коктейльних сукнях, які вражають розмаїттям фактур: шовк, мереживо, оксамит, паєтки, вишивка. Також у лінійці представлені модні джинси, топи, пальта та аксесуари. До основних рис бренду належить витончений крій, сміливі декоративні рішення і гра контрастів. Сукні Elisabetta Franchi ідеально підходять для створення яскравих і незабутніх образів для вечірок і світських заходів.

Furla

Італійський бренд Furla відомим своїми стильними сумками та аксесуарами з натуральної шкіри. Усі вироби вирізняються бездоганною якістю, лаконічним дизайном та увагою до деталей. У виробництві використовуються інноваційні матеріали та фурнітура. Сумки Furla — це маст-хев для модниць сучасних міст, які цінують комфорт і функціональність. Бренд ідеально поєднує елегантність та практичність, що робить його чудовим варіантом як для офісу, так і для подорожей.

Morgan

Французький бренд Morgan — це справжня знахідка для романтичних дівчат, які цінують жіночність та елегантність. У сукнях, спідницях, топах і аксесуарах Morgan гармонійно поєднуються натуральні тканини (шовк, бавовна, мереживо), квіткові та етнічні принти, витончені драпірування і романтичні оборки. Одяг цього бренду створений для того, щоб підкреслити вашу жіночність, загадковість та індивідуальність. Це ідеальний вибір для створення ніжних, мрійливих образів у дусі ретро чи бохо.

Liviana Conti

Італійський бренд Liviana Conti — це сучасне трактування класичного стилю для сміливих та впевнених у собі жінок. В колекціях представлені ідеально скроєні жакети, сукні-футляри, строгі штани та сорочки з дорогих тканин. Дизайнери Liviana Conti віртуозно поєднують благородні відтінки, цікаві фактури та лаконічні силуети. З Liviana Conti ви завжди матимете стильний, елегантний та дорогий вигляд — чи то для офісу, чи то для урочистого виходу у світ.