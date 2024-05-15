Модні відкриття: незвичайні бренди, з якими варто познайомитися
Якщо ви прагнете не відставати від моди, не потрібно надавати перевагу лише тим найпопулярнішим брендам, які носять усі навколо. У світі існують цікаві та недооцінені модні бренди, які пропонують не менш якісний та модний одяг. Завдяки їм ви зможете мати стильний і трендовий гардероб на кожен сезон. Ми підготували для вас добірку тих самих брендів, на які варто звернути увагу вже сьогодні.
Tous
Заснований у 1920 році іспанський бренд Tous — це справжня перлина у світі аксесуарів і біжутерії. За свою столітню історію бренд став символом елегантності та витонченості. Впізнаваний талісман — ведмедик Tous — прикрашає сумки, ремені, гаманці, сонцезахисні окуляри та ювелірні вироби бренду. Особливої вишуканості продукції надають натуральні матеріали: шкіра, шовк, дорогоцінні камені та перлини. Крім того, в колекціях є й доступні лінійки біжутерії, які ідеально доповнять ваш повсякденний і вечірній образ, підкресливши бездоганний смак і жіночність.
Michael Kors
Американський модний дім Michael Kors — це одне з найвідоміших імен в індустрії розкоші, пов’язане з лаконічним і витонченим стилем. Майкл Корс віртуозно поєднує класичні американські мотиви з міською естетикою та діловим шиком. В колекції бренду на сайті https://answear.ua/m/michael-kors можна знайти розкішні шкіряні сумки, елегантне взуття на підборах, стильні годинники, окуляри та ювелірні прикраси. Характерні особливості Michael Kors — це висока якість і вишуканий крій, стримана колірна гама, використання дорогих тканин і фурнітури.
Elisabetta Franchi
Елегантний італійський бренд Elisabetta Franchi втілює дух сучасної розкоші та жіночності. Elisabetta Franchi спеціалізується на вечірньому вбранні та коктейльних сукнях, які вражають розмаїттям фактур: шовк, мереживо, оксамит, паєтки, вишивка. Також у лінійці представлені модні джинси, топи, пальта та аксесуари. До основних рис бренду належить витончений крій, сміливі декоративні рішення і гра контрастів. Сукні Elisabetta Franchi ідеально підходять для створення яскравих і незабутніх образів для вечірок і світських заходів.
Furla
Італійський бренд Furla відомим своїми стильними сумками та аксесуарами з натуральної шкіри. Усі вироби вирізняються бездоганною якістю, лаконічним дизайном та увагою до деталей. У виробництві використовуються інноваційні матеріали та фурнітура. Сумки Furla — це маст-хев для модниць сучасних міст, які цінують комфорт і функціональність. Бренд ідеально поєднує елегантність та практичність, що робить його чудовим варіантом як для офісу, так і для подорожей.
Morgan
Французький бренд Morgan — це справжня знахідка для романтичних дівчат, які цінують жіночність та елегантність. У сукнях, спідницях, топах і аксесуарах Morgan гармонійно поєднуються натуральні тканини (шовк, бавовна, мереживо), квіткові та етнічні принти, витончені драпірування і романтичні оборки. Одяг цього бренду створений для того, щоб підкреслити вашу жіночність, загадковість та індивідуальність. Це ідеальний вибір для створення ніжних, мрійливих образів у дусі ретро чи бохо.
Liviana Conti
Італійський бренд Liviana Conti — це сучасне трактування класичного стилю для сміливих та впевнених у собі жінок. В колекціях представлені ідеально скроєні жакети, сукні-футляри, строгі штани та сорочки з дорогих тканин. Дизайнери Liviana Conti віртуозно поєднують благородні відтінки, цікаві фактури та лаконічні силуети. З Liviana Conti ви завжди матимете стильний, елегантний та дорогий вигляд — чи то для офісу, чи то для урочистого виходу у світ.