Можно ли растаможить авто самостоятельно и бесплатно?

Только в апреле 2020 года импорт б/у автомобилей из США в Украину составил 57,5 млн $. Ежедневно в Одесском Порту выгружается сотни машин и каждая из них обязана пройти процедуру таможенного оформления. В среднем стоимость услуг брокера, набирающего и подающего декларацию для растаможки, колеблется от 200$ до 400$ за авто. Можно ли сделать это самостоятельно и сэкономить эту сумму?

Недавно Таможенная Служба Украины запустила онлайн-сервис подачи деклараций для оформления транспортных средств физическими лицами. Именно с его помощью можно самостоятельно без услуг брокера растаможить свое авто из США или Европы.

Таможенные брокеры компании Inter Trans Logistics (международные контейнерные перевозки) провели эксперимент — может ли профессиональный брокер (не говоря уже о простом человеке) самостоятельно справиться с новым сервисом и не попасть еще и на дополнительные расходы в виде штрафов?

Брокеры подавали авто одного из клиентов компании, отрабатывая возможные “подводные камни” в режиме реального времени.

Как происходит процедура самостоятельного таможенного оформления авто?

Вначале с помощью ключа ЭЦП получаем доступ к личному кабинету сервиса и в разделе “Ввезення легкового автомобіля” приступаете к набору деклараций.

Сама декларация состоит из уже подписанных граф, в которые необходимо ввести информацию о декларанте и автомобиле. Указывается абсолютно все: тип декларации, местонахождение транспортного средства, страна происхождения, марка/модель авто, VIN-код, паспортные данные владельца, код товара и т.д. Есть специальные графы для прикрепления фотографий и сканов документов: паспорта, коносамента, инвойса, тайтла и т.д.

Важный раздел — это “Стоимость”. В него необходимо внести не только информацию из инвойса, но и стоимость всех таможенных платежей (акциз, пошлина, НДС). Указывать необходимо точную цифру, иначе если провести неправильные расчеты и указать меньше (или промахнуться с типом двигателя), то декларанта ожидает штраф в 300% от “суммы ошибки”.

Весь подробный мануал с видео и описанием каждой графы размещен на сайте логистической компании Inter Trans Logistics.

В процессе подачи брокеры столкнулись с невозможностью прикрепить фото некоторых документов, а также тем, что декларация подается не с первого раза. Эта декларация была успешно подана только с третьей попытки. К тому же, у таможенного инспектора могут возникнуть вопросы к декларанту касательно “упаковки” авто и веса нетто/брутто. Без специальных знаний довольно сложно разобраться в акцизном налоге, не говоря уже о “методе определения таможенной стоимости”. Цена за ошибку - солидный штраф.

Брокеры ITL пришли к выводу, что несмотря на то, что ресурс призван облегчить жизнь обычным гражданам в растаможке своей машины, он может существенно усложнить ее и привести к дополнительным расходам, превышающим стоимость услуг брокера.