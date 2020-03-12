Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
12.03.2020, 16:06

Мототрактор и минитрактор: 5 главных отличий

Мототрактор и минитрактор: 5 главных отличий - Фото

Купить в Украине недорогую, но мощную технику можно в компании «АльянсАгроТехника»

Мототракторы и минитракторы используются для одних и тех же целей: культивирования почвы, уборки снега и мусора, обработки приусадебной территории. Решив купить минитрактор, многие сталкиваются с вопросом, чем этот тип сельскохозяйственной техники отличается от мототрактора, и какой вариант подходит для решения конкретных задач.

Мототрактор – это мотоблок, оснащенный дополнительными навесками. Агрегаты этого типа имеют небольшой размер, сравнительно простую конструкцию и малую ширину скашивания. Минитрактор – это полноценный, но небольшой трактор. Он имеет большую ширину скашивания и более сложную, чем у мотоблока, конструкцию. Трактор можно оснастить различными навесками: прицеп, окучник, роторная коса, плуг, картофелесажатель, фреза, грабли и т.д.

Разница в технических спецификациях

При выборе следует учесть пять факторов, определяющих производительность и другие технические характеристики, которыми обладает мото- или минитрактор. Купить такую сельскохозяйственную технику можно как для обработки небольших участков до 10 гектаров, так и для больших площадей на несколько десятков гектаров. Вот ключевые спецификации, которые вам нужно изучить, чтобы сделать правильный выбор.

  • Двигатель. На мототракторы ставят двигатели мощностью до 24 л.с., а максимальный показатель для минитрактора – 50 л.с.
  • Наличие противовесов. На усовершенствованные мотоблоки противовес не ставят, ведь легкая рама на это не рассчитана.
  • Трансмиссия. У мототехники движущийся элемент передается посредством устройства, состоящего из шкивов и ремней, а вот небольшие тракторы оснащают карданным валом.
  • Рама и режущий блок. Минитракторы имеют усиленную раму, поэтому при условии наличия навесного оборудования могут использоваться для посева или вспахивания. Режущий блок к корпус такой техники крепят спереди, а не сзади, как в случае с более массивными устройствами.
  • Тип привода. Мототракторы имеют привод на одну ось, а более мощные агрегаты – полный.

Если вы планируете обрабатывать участок площадью до 10 га, выбирайте мототрактор, а если более 20 гектаров – минитрактор. Купить в Украине недорогую, но мощную технику можно в компании «АльянсАгроТехника». Консультант всегда на связи и готов подобрать подходящий вариант с учетом важных для каждого клиента объективных параметров: типа рельефа, выделенного бюджета и уровня ремонтопригодности.

Почему именно «АльянсАгроТехника»

Компания «АльянсАгроТехника» – это поставщик лучших сельскохозяйственных агрегатов от известных мировых производителей.

  1. В магазине и на складе – всегда в наличии детали для сельскохозяйственной техники, представленной на сайте.
  2. Представительства компании есть в большинстве городов страны, поэтому вы сможете получить покупку прямо в день заказа. На место выедет мастер, который проинструктирует вас, а также поможет подобрать расходные материалы и навесное оборудование.
  3. Если вы решили купить минитрактор, цена в компании «АльянсАгроТехника» точно оправдает ваши ожидания. Здесь можно найти недорогие китайские модели с достаточно мощными моторами, которые по техническим характеристикам не уступают европейским товарам.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Мототрактор, минитрактор, АльянсАгроТехника
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 