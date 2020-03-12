Мототрактор и минитрактор: 5 главных отличий

Мототракторы и минитракторы используются для одних и тех же целей: культивирования почвы, уборки снега и мусора, обработки приусадебной территории. Решив купить минитрактор, многие сталкиваются с вопросом, чем этот тип сельскохозяйственной техники отличается от мототрактора, и какой вариант подходит для решения конкретных задач.

Мототрактор – это мотоблок, оснащенный дополнительными навесками. Агрегаты этого типа имеют небольшой размер, сравнительно простую конструкцию и малую ширину скашивания. Минитрактор – это полноценный, но небольшой трактор. Он имеет большую ширину скашивания и более сложную, чем у мотоблока, конструкцию. Трактор можно оснастить различными навесками: прицеп, окучник, роторная коса, плуг, картофелесажатель, фреза, грабли и т.д.

Разница в технических спецификациях

При выборе следует учесть пять факторов, определяющих производительность и другие технические характеристики, которыми обладает мото- или минитрактор. Купить такую сельскохозяйственную технику можно как для обработки небольших участков до 10 гектаров, так и для больших площадей на несколько десятков гектаров. Вот ключевые спецификации, которые вам нужно изучить, чтобы сделать правильный выбор.

Двигатель. На мототракторы ставят двигатели мощностью до 24 л.с., а максимальный показатель для минитрактора – 50 л.с.

Наличие противовесов. На усовершенствованные мотоблоки противовес не ставят, ведь легкая рама на это не рассчитана.

Трансмиссия. У мототехники движущийся элемент передается посредством устройства, состоящего из шкивов и ремней, а вот небольшие тракторы оснащают карданным валом.

Рама и режущий блок. Минитракторы имеют усиленную раму, поэтому при условии наличия навесного оборудования могут использоваться для посева или вспахивания. Режущий блок к корпус такой техники крепят спереди, а не сзади, как в случае с более массивными устройствами.

Тип привода. Мототракторы имеют привод на одну ось, а более мощные агрегаты – полный.

Если вы планируете обрабатывать участок площадью до 10 га, выбирайте мототрактор, а если более 20 гектаров – минитрактор. Купить в Украине недорогую, но мощную технику можно в компании «АльянсАгроТехника». Консультант всегда на связи и готов подобрать подходящий вариант с учетом важных для каждого клиента объективных параметров: типа рельефа, выделенного бюджета и уровня ремонтопригодности.

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