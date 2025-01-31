Мягкое начало февраля: прогноз погоды на первые выходные месяца

Подробный прогноз погоды на выходные: дожди на востоке, мокрый снег, без осадков на западе и юге. Вернется ли зима?

Февраль встречает нас неустойчивой погодой: восток Украины окажется под сильными дождями, в центре возможен мокрый снег, а на западе и юге обойдется без значительных осадков. Станет ли это началом весеннего потепления, или зима еще вернется? Давайте разбираться вместе: мы подготовили детальный прогноз и интересные факты, которые помогут вам лучше спланировать эти выходные.

Суббота, 1 февраля: дожди в отдельных регионах и теплый воздух

По данным SINOPTIK.ua, первый день февраля будет облачным, местами с дождем или мокрым снегом. Больше всего осадков ожидается в восточных областях, особенно в Харьковской, Донецкой и Луганской.

Восток Украины (Харьков, Донецк, Луганск): Днем +5..+9 °C, ночью до +2 °C. В некоторых районах прогнозируются сильные дожди, так что зонт не будет лишним.

Днем +5..+9 °C, ночью до +2 °C. В некоторых районах прогнозируются сильные дожди, так что зонт не будет лишним. Центральные области ( Киев , Полтава, Черкассы): Температура днем +2..+8 °C, ночью около +2 °C. В целом комфортно, но местами возможен мокрый снег.

Температура днем +2..+8 °C, ночью около +2 °C. В целом комфортно, но местами возможен мокрый снег. Западные регионы (Львов, Ивано-Франковск, Черновцы ): Днем и ночью температура стабильная — +2..+4 °C. Осадки маловероятны.

Днем и ночью температура стабильная — +2..+4 °C. Осадки маловероятны. Южные области (Одесса, Херсон, Николаев): Днем ожидается +5..+9 °C, ночью до +3 °C. В целом без осадков, так что можно спокойно гулять у моря или по улицам города.

Интересный факт: в народе 1 февраля называли "предвестником весны". Считалось, что если в этот день погода мягкая, то март будет ранним и теплым.

Воскресенье, 2 февраля: облачная погода и прохлада

Второй день февраля принесет небольшое похолодание, особенно в центральных и западных областях. День будет облачным, местами ожидается мокрый снег.

Восточные регионы (Харьков, Днепр, Донецк): Днем +0..+2 °C, ночью до 0 °C. В других восточных городах до +7 °C.

Днем +0..+2 °C, ночью до 0 °C. В других восточных городах до +7 °C. Центральные области (Киев, Винница, Полтава): Днем температура 0..+2 °C, ночью опустится до -1 °C. Возможен легкий снег.

Днем температура 0..+2 °C, ночью опустится до -1 °C. Возможен легкий снег. Запад Украины (Львов, Тернополь, Ужгород): Днем и ночью -1..+1 °C, в Ужгороде до +4 °C. Вечер может быть особенно холодным.

Днем и ночью -1..+1 °C, в Ужгороде до +4 °C. Вечер может быть особенно холодным. Южные города (Одесса, Николаев, Крым): Днем +3..+7 °C, ночью до +3 °C. Без значительных осадков.

Интересный факт: по народному календарю, 2 февраля считали "Днем снегопадов". Говорили, что если в этот день пойдет снег, весна наступит не скоро.

В выходные ожидается небольшая геомагнитная буря. Для большинства это пройдет незаметно, но метеозависимые люди могут почувствовать легкую усталость, головную боль или перепады настроения. Если вдруг заметите, что сил меньше, чем обычно, просто дайте себе немного отдыха: теплый чай, любимый фильм или книга помогут восстановить баланс.