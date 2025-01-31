М’який початок лютого: прогноз погоди на перші вихідні місяця

Детальний прогноз погоди на вихідні: дощі на сході, мокрий сніг у центрі, без опадів на заході та півдні. Чи повернеться зима?

Лютий зустрічає нас нестійкою погодою: схід України потрапить під сильні дощі, у центрі можливий мокрий сніг, а на заході та півдні обійдеться без значних опадів. Чи буде це початком весняного потепління, чи зима ще повернеться? Нумо розбиратися разом: ми підготували детальний прогноз і цікаві факти, які допоможуть вам краще спланувати ці вихідні.

Субота, 1 лютого: дощі в окремих регіонах та тепле повітря

За даними SINOPTIK.ua, перший день лютого буде хмарним, місцями з дощем або мокрим снігом. Найбільше опадів очікується в східних областях, зокрема в Харківській, Донецькій і Луганській.

· Схід України (Харків, Донецьк, Луганськ): Удень +5..+9 °C, уночі до +2 °C. В деяких районах прогнозуються сильні дощі, тож парасолька не буде зайвою.

· Центральні області (Київ, Полтава, Черкаси): Температура вдень +2..+8 °C, уночі близько +2 °C. Загалом комфортно, але місцями можливий мокрий сніг.

· Західні регіони (Львів, Івано-Франківськ, Чернівці): Вдень і вночі температура стабільна — +2..+4 °C. Опади малоймовірні.

· Південні області (Одеса, Херсон, Миколаїв): Вдень очікується +5..+9 °C, уночі до +3 °C. Загалом без опадів, тож можна спокійно гуляти біля моря чи вулицями міста.

Цікаво, що в народі 1 лютого називали "передвісником весни". Вважалося, що якщо цього дня погода м’яка, то березень буде раннім і теплим.

Неділя, 2 лютого: хмарна погода та прохолода

Другий день лютого принесе незначне похолодання, особливо в центральних і західних областях. День буде хмарним, місцями очікується мокрий сніг.

· Східні регіони (Харків, Дніпро, Донецьк): Удень +0..+2 °C, уночі до 0 °C. В інших східних містах до +7 °C.

· Центральні області (Київ, Вінниця, Полтава): Вдень температура 0..+2 °C, уночі опуститься до -1 °C. Можливий легкий сніг.

· Захід України (Львів, Тернопіль, Ужгород): Вдень та вночі -1..+1 °C, в Ужгороді до +4 °C. Вечір може бути особливо холодним.

· Південні міста (Одеса, Миколаїв, Крим): Вдень +3..+7 °C, уночі до +3 °C. Без істотних опадів.

За народним календарем, 2 лютого вважали "Днем заметів". Казали, що якщо цього дня випаде сніг, то весна прийде не скоро.

На вихідних очікується невелика геомагнітна буря. Для більшості це пройде непомітно, але метеочутливі люди можуть відчути легку втому, головний біль чи перепади настрою. Якщо раптом помітите, що сил менше, ніж зазвичай, просто дайте собі трохи часу на відпочинок: теплий чай, улюблений фільм або книга допоможуть гармонізувати стан.