На что ориентироваться при выборе смарт-часов

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Смарт-часы — функциональный гаджет. При выборе учитывают особенности дизайна и аппаратного обеспечения. Главное, чтобы внешний вид привлекал и не был навязчивым.



Слишком броские модели с замысловатой отделкой быстро надоедают. Лучше классика: однотонный пластик, алюминий, титан или другой металл.

Производитель

Брендов — пруд пруди. Одни специализируются на простеньких базовых моделях. Другие выпускают флагманские решения для требовательных пользователей. Третьи лавируют между демократичными ценами и продвинутыми функциями. Те, что на слуху, — заслуживают внимания. Об их разработках пишут отзывы на тематических форумах.

· Apple делает ставку на имидж и производительность. Регулярно внедряются в устройства управление жестом двойного касания, всегда включенный экран, связь через спутник, ретроспективное отслеживание овуляции.

· Samsung объединяет традиции с передовыми технологиями, предлагает сочетание классических форм-факторов и инноваций в виде искусственного интеллекта, биоактивного сенсора, усовершенствованного фитнес-трекинга.

· 2E специализируется на бюджетных устройствах со сбалансированными характеристиками.

· Blackview акцентирует на прочности и износостойкости.

NFC

Поддержка связи на ближнем расстоянии — must have для часов. Без NFC-чипа "Вотчи" сохраняют базовую функциональность, но не используются для бесконтактной оплаты. Это большой минус для пользователей, которые привыкли рассчитываться за покупки по безналу. Смарт-часы с NFC дают новый уровень комфорта. Нося такие, можно смело оставлять кошелек дома и прятать смартфон в дальний карман.

Здоровье

Эти гаджеты не приравниваются к медицинским диагностическим приборам, хотя способствуют контролю здоровья. Флагманские модели мониторят аспекты, связанные с физическим и ментальным благополучием. Помимо сбора информации о качестве и продолжительности сна, они также отслеживают жизненно важные показатели:

1. Частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и под действием физнагрузок,

2. температуру тела и насыщенность крови кислородом,

3. уровень стресса и регулярность менструального цикла.

Размер корпуса

Часы должны прилегать к запястью, но не передавливать его. Под ремешком нужна небольшая воздушная "прослойка". Правильная посадка зависит от размера корпуса. Для астенического запястья предусмотрены маленькие модели до 42 мм. На средний обхват — до 46 миллиметров. На массивную руку — от 49 мм.

Защита

Вместо механических часов часто покупают смартвотч без защиты. Для тренажерного зала нужна хотя бы минимальная влагоустойчивость, иначе пот негативно воздействует на компоненты. Для эксплуатации в экстремальных условиях обязательна пыле- и водонепроницаемость. Ударопрочность только на пользу.

Автономность — важнейший критерий. Хорошо, если минимум 18-20 часов на одном заряде, чтобы не приходилось подзаряжаться по несколько раз в сутки. Для длительных поездок и походов желательно не меньше 48 часов, и чтобы были с поддержкой экономичного режима.