На конференции в Киеве обсудят антикоррупционную политику

Киевская школа экономики и Европейский банк реконструкции и развития организовывают конференцию по вопросам коррупции и антикоррупционных политик, которая позволит стейкхолдерам антикоррупционной реформы в Украине обсудить её успехи и трудности.

Среди участников события – ученые и профессоры лучших университетов мира. Программа конференции состоит из научных сессий, панельных дискуссий, и презентаций исследований, которые фокусируются на разных гранях коррупции.

Основной спикер конференции – Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития и профессор в Институте политических исследований (Science Po, Франция). Сергей исследует темы, касающиеся развивающихся экономик, и является одним из самых известных экономистов мира.

Среди всего прочего, посетители конференции узнают о таком:

Почему исследователи считают коррупцию «ловушкой» и как из нее выбраться

Что лучше в борьбе с коррупцией: системные и последовательные реформы или стремительные и всеобъемлющие изменения

Почему хорошие намерения разработчиков политик могут иметь неожиданные побочные эффекты в виде манипуляций данными

Почему существующие индексы «восприятия» коррупции не являются оптимальными и где искать наиболее «надежные» показатели

Как социальные сети влияют на деятельность политиков и способствуют их прозрачности и отчетности

Как искусственный интеллект помогает находить фирмы-однодневки и как это могут использовать налоговые органы

Как избежать налогообложения

Принципы работы офшоров

Какие страны сохраняют в «налоговых гаванях» около половины мирового ВВП

Конференция Киевской школы экономики и Европейского банка реконструкции и развития проходит при поддержке Международной экономической ассоциации, Международного фонда «Возрождение», Стокгольмского института переходной экономики. Генеральный спонсор события – Dragon Capital.