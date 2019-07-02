На конференции в Киеве обсудят антикоррупционную политику

Киевская школа экономики и Европейский банк реконструкции и развития организовывают конференцию по вопросам коррупции и антикоррупционных политик, которая позволит стейкхолдерам антикоррупционной реформы в Украине обсудить её успехи и трудности.
Среди участников события – ученые и профессоры лучших университетов мира. Программа конференции состоит из научных сессий, панельных дискуссий, и презентаций исследований, которые фокусируются на разных гранях коррупции.
Основной спикер конференции – Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития и профессор в Институте политических исследований (Science Po, Франция). Сергей исследует темы, касающиеся развивающихся экономик, и является одним из самых известных экономистов мира.
Среди всего прочего, посетители конференции узнают о таком:
Конференция Киевской школы экономики и Европейского банка реконструкции и развития проходит при поддержке Международной экономической ассоциации, Международного фонда «Возрождение», Стокгольмского института переходной экономики. Генеральный спонсор события – Dragon Capital.