Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
15.10.2020, 10:59

На Kyiv Smart City Forum презентовали тенденции умных городов-2021

На Kyiv Smart City Forum презентовали тенденции умных городов-2021 - Фото

Kyiv Smart City Forum 2020, который состоялся 8 октября, собрал 10 000 участников – вдвое больше, чем в прошлом году

Впервые в Украине форум таких масштабов прошел онлайн. Организаторы мероприятия использовали все преимущества онлайн-формата.

По словам эксперта по smart city – технологиям ОО "Смарт Сити Хаб" Юрия Назарова, перед организаторами стояла амбициозная задача: провести форум в совершенно новом формате.

"Kyiv Smart City Forum мы провели на инновационной платформе, которую разработали специально, и которая позволила перенести все преимущества оффлайна в онлайн. Такая технология и с таким масштабом применялась в Украине впервые", – отметил Назаров.

Уникальная платформа позволила спикерам из разных стран общаться с участниками форума в режиме реального времени. Одновременно она содержала специальную зону, где компании-партнеры через 3D видеотуры демонстрировали свои технологические решения. Можно было смотреть видеоряд, слушать доклады, задавать вопросы и общаться друг с другом в чатах.

Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, открывая мероприятие, заявил, что будущее мира – за крупными городами, а для их развития государство должно строить инфраструктурные вещи.

"Мы хотим за три года построить самое комфортное государство в Европе с точки зрения взаимодействия человека и бизнеса с государством. Для этого надо оцифровать все государственные услуги, научить людей базовой цифровой грамотности и покрыть страну интернет-инфраструктурой", – отметил чиновник.

По его словам, нужно, чтобы в каждом регионе Украины был заместитель руководителя по цифровой трансформации, менеджер, который разбирается в IT-технологиях и знает, как развиваются лучшие мировые города.

Форум собрал лучших спикеров из стран, сделавших ставку на технологии и развивающихся бешеными темпами – Сингапура, Нидерландов, США, Германии, Испании, Англии. Эксперты не только поделились своим видением будущего развития мира, но и представили реальные кейсы с рекомендациями, как современный бизнес может адаптироваться в непредвиденных кризисных ситуациях.

По словам хедлайнера форума Рэнди Цукерберг, нынешний кризис, вызванный коронавирусом, можно воспринимать как подарок, ведь мир получил толчок и вынужден трансформироваться.

"Очень многие отрасли не имели необходимости меняться. Они работали по инерции. А тут вдруг мы должны обновляться. Теперь можно охватить своим бизнесом тысячи людей, не выходя из дома. Мы должны понимать, что в будущем трудоустройство будет гибридным, все больше людей будут работать удаленно", – подчеркнула Цукерберг.

Рэнди поделилась воспоминаниями о том, как она реализовала проект Facebook Live, который сначала сама не воспринимала как идею, достойную внимания. Тем не менее, с помощью инженеров этот стартап удалось реализовать, и уже через 4 месяца после ее запуска президент США Барак Обама позвонил Рэнди, чтобы обратиться к нации через Facebook Live.

Цукерберг назвал навыки успешных бизнесменов, которые позволят выжить в нынешние непростые времена: желание выходить из зоны комфорта, умение услышать "нет" и способность побороть страх перед публикой.

Оптимистичная американская предпринимательница заявила, что Украина имеет все шансы не только догнать Кремниевую долину, но и превзойти ее.

"Кремниевая долина сейчас тоже переживает непростые времена. Здесь не хватает разнообразия. А вы в центре Европы, в гуще событий, и можете справиться лучше", – подытожила Рэнди.

В рамках Форума прошло ежегодное награждение Smart City Awards. Компетентное жюри определило лучший город в 8 номинациях: лучший децентрализованный город, инклюзивный, цифровой, мобильный, экологичный, Smart безопасный, архитектурный и энергоэффективный.

Достичь высокого уровня форума помогли партнеры: титульный партнер – Visa, инновационный партнер – Vodafone, премиум партнеры – Cisco, ERC, IT-Integrator, технологический партнер – ELKO Украина и Lenovo. Также среди партнеров Kyiv Smart City Forum – Hewlett Packard Enterprise, Caparol Украина, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI и atene KOM GmbH.

Большинство спикеров сошлись в том, что альтернативы технологическому развитию у больших городов нет: надо внедрять инновационные решения и не отставать от мира.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Kyiv Smart City Forum
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 