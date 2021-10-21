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21.10.2021, 10:46

На площадке УЭБ победитель приобрел разрешение на добычу нефти и газа

Цей матеріал також доступний українською
На площадке УЭБ победитель приобрел разрешение на добычу нефти и газа - Фото

Очередной аукцион от Держгеонадр прошел успешно. 20 октября на Прозорро.Продажи завершился аукцион по продаже спецразрешения на добычу нефти и газа на 20 лет на Юго-Русановской площади. Расположена она на территории Роменского района Сумской области и Миргородского района Полтавской области.

Стартовая цена лота составляла 92,5 млн грн. По результатам торгов победным стало предложение участника, который работал через площадку ООО "Украинская энергетическая биржа", в 304,6 млн грн. И это на 329% больше стартовой цены.

"Гордимся, что с первых аукционов и по сей день являемся надежными партнерами организатора торгов по продаже специальных разрешений на добычу недр: Государственной службы геологии и недр Украины. А в этот раз еще полноценно и основательно подготовили к торгам и потенциального инвестора. Его финансовая состоятельность и сопровождение менеджеров площадки позволили участнику уверенно победить на торгах. Как результат, он получил необходимое для бизнеса разрешение на добычу нефти и газа, а госбюджет получил более 212 млн грн дополнительных средств", – заключает Председатель Биржевого комитета ООО   "Украинская энергетическая биржа" Алексей Дубовский.

За все время работы на Прозорро.Продажи через площадку УЭБ Госгеонедра объявили уже более полутысячи аукционов, по результатам которых победители заплатили более 2,18 млрд грн. При этом почти 70% торгов по уровню дохода также за площадкой ООО "Украинская энергетическая биржа".

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Теги: Украинская энергетическая биржа
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