Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
28.08.2019, 17:35

На УУБ состоится аукцион по реализации необработанной древесины

На УУБ состоится аукцион по реализации необработанной древесины - Фото

Аукцион пройдет на электронной площадке «Украинской универсальной биржи»

05 сентября 2019 года на площадке «Украинской универсальной биржи» пройдет аукцион по продаже необработанной древесины, заготовленной лесными хозяйствами Полтавской области на протяжении IV квартала. Торги проводятся в электронном виде: участникам следует заблаговременно подать заявление и предоставить документы, перечень которых размещен на официальном сайте УУБ.

«Современные аукционы в электронном формате проходят максимально честно и прозрачно – это привлекает большое количество потенциальных покупателей. Свободные публичные торги и беспрепятственный допуск к аукциону всех желающих позволяет реализовывать большие партии леса-кругляка по справедливой рыночной стоимости – именно так это происходит в странах ЕС», - рассказывает директор «Украинской универсальной биржи», Гладкий Сергей.

УУБ успешно работает на рынке с 1997 года: сегодня площадка является лидером по продаже леса-кругляка, на ней также можно принять участие в государственных тендерах и аукционах системы ProZorro. Публичное проведение торгов и равные условия пользования площадкой стимулируют участников принимать участие в аукционах биржи. Своим клиентам мы гарантируем полную прозрачность и профессиональный подход к проведению аукционов. Доступ к современной высокотехнологичной площадке в комплексе с советами квалифицированных специалистов биржи значительно повысят ваши шансы на победу.

Отправить:
Распечатать:
Теги: реализация, древесина, Украинская универсальная биржа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 