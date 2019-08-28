На УУБ состоится аукцион по реализации необработанной древесины

05 сентября 2019 года на площадке «Украинской универсальной биржи» пройдет аукцион по продаже необработанной древесины, заготовленной лесными хозяйствами Полтавской области на протяжении IV квартала. Торги проводятся в электронном виде: участникам следует заблаговременно подать заявление и предоставить документы, перечень которых размещен на официальном сайте УУБ.

«Современные аукционы в электронном формате проходят максимально честно и прозрачно – это привлекает большое количество потенциальных покупателей. Свободные публичные торги и беспрепятственный допуск к аукциону всех желающих позволяет реализовывать большие партии леса-кругляка по справедливой рыночной стоимости – именно так это происходит в странах ЕС», - рассказывает директор «Украинской универсальной биржи», Гладкий Сергей.

УУБ успешно работает на рынке с 1997 года: сегодня площадка является лидером по продаже леса-кругляка, на ней также можно принять участие в государственных тендерах и аукционах системы ProZorro. Публичное проведение торгов и равные условия пользования площадкой стимулируют участников принимать участие в аукционах биржи. Своим клиентам мы гарантируем полную прозрачность и профессиональный подход к проведению аукционов. Доступ к современной высокотехнологичной площадке в комплексе с советами квалифицированных специалистов биржи значительно повысят ваши шансы на победу.