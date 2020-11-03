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03.11.2020, 14:57

"Надра Украины" объявили о продаже коммерческой недвижимости в центре Львова

"Надра Украины" объявили о продаже коммерческой недвижимости в центре Львова - Фото

Стартовая цена здания составляет 445 000 000 грн

2 ноября ЧАО "НАК "Надра Украины" объявило аукцион в системе Прозорро.Продажи по продаже нежилого семиэтажного здания в центре Львова, которое принадлежит обществу на правах частной собственности. Здание имеет подвальное помещение и антресоль. Общая площадь объекта – более 8000 квадратных метров.

Здание имеет все коммуникации: горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, газовое и электроснабжение. Имеющийся лифт. Объект является памятником архитектуры местного значения.

Стартовая цена здания – 445 000 000 грн.

Успешно завести такой необычный, интересный и географически привлекательный лот в систему электронных торгов организатору помогли на площадке ТБ "Украинская энергетическая биржа". Полное сопровождение в подготовке к этому аукциону предлагают на площадке и потенциальным покупателям.

"Обращаем внимание участников аукциона, прием предложений продлится в течение ноября. Однако мы всегда подчеркиваем, что не нужно откладывать все на последний день. Стоит сразу взвешивать все "за" нового приобретения и зарегистрироваться на площадке. И уже 1 декабря узнаем имя нового владельца здания в центре Львова ", – подытожил генеральный директор ТБ " Украинская энергетическая биржа "Александр Коваленко.

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Теги: надра украины, Прозорро.Продажи
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