Нас ждут теплые выходные с сюрпризами: солнце, дождь и немного влаги

В большинстве регионов будет тепло — температура немного выше нормы

По данным SINOPTIK.ua, 14–15 июня в Украине будет преобладать летнее тепло, но с нотками свежести и кратковременными дождями. Днем будет жарко, местами ливни и грозы, особенно в центре и на востоке. Аллергикам и метеочувствительным стоит обратить внимание на пыльцу и колебания магнитного поля.

Суббота, 14 июня

Тепло с перерывами на дождь

В большинстве регионов будет тепло — температура немного выше нормы. Но осадки, хоть и кратковременные, могут застать врасплох, особенно в Черкасской и Киевской областях. Воздух — с высоким содержанием пыльцы, а магнитное поле — возбуждено, поэтому метеочувствительным людям советуем прислушиваться к себе и не перегружать организм. Берегите силы!

🔹 Восток (Харьков, Луганск): +19..+24 °C. Днем приятно тепло, но ночью прохладно (+11°C). В Донецкой области ночью похолодает ощутимее — на 7–9 градусов. Рекомендуем взять зонт — дождь может начаться неожиданно!

🔹 Центр (Киев, Днепр, Чернигов): +19..+23 °C. В Киевской области (Бровары, Борисполь) — дожди с грозами и ливни. В Черкассах и Умани тоже будет греметь. В столице будет душно, наблюдается высокая концентрация пыльцы в воздухе.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): +20..+24 °C. Наконец-то придет долгожданное тепло после прохлады! Осадков почти не ожидается, разве что вечером возможна легкая морось.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +22..+25 °C. Мягко и приятно, но в Феодосии днем ощутимое снижение температуры (до +20 вместо +28). По всему югу — чрезвычайная пожарная опасность.

🧲 Магнитное поле "нервничает" — возможны рассеянность или легкая головная боль. 🌿 Пыльца трав держится на высоком уровне почти по всей стране. Аллергикам рекомендуем держать антигистаминные наготове. 💧 В Камень-Каширском районе возможны подтопления из-за повышения уровня воды в р. Стоход. 💡 Народная мудрость гласит: "Июньский дождь — к доброму хлебу!". Значит, урожай будет отличным! ✨

Воскресенье, 15 июня

Становится теплее, грозы отступают на восток

Воскресенье подарит нам стабильно приятное тепло! На востоке станет немного свежее, а вот запад почувствует настоящее лето. Дождики еще возможны, но они не будут продолжительными.

🔹 Восток (Харьков, Луганск): +19..+23 °C. В Бахмуте, Кальмиусском и Старобельске — будьте готовы к грозам и ливням, возможно, с порывами ветра. В Северодонецке ночью прохладно (+12°C).

🔹 Центр (Киев, Днепр): +21..+24 °C. Погода стабилизируется: возможен легкий дождик, но без резких изменений. Пыльца еще летает, но влага после дождей немного очистит воздух.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск): +22..+26 °C. Самый теплый день выходных. В горных районах — послеобеденный дождь, но в целом — ясно и спокойно.

🔹 Юг (Одесса, Херсон): +22..+26 °C. Жара немного спадет, возможны кратковременные дожди. Там, где дождь не пройдет, пожарная опасность остается очень высокой!

🧲 Геомагнитная буря (Kp-индекс 5) — метеочувствительные люди могут почувствовать легкий дискомфорт. 🔥 Штормовые предупреждения — высокий риск пожаров в большинстве регионов.

Лето вступает в свои права! Готовьтесь к теплу, но держите зонт под рукой на случай летних капризов природы, особенно в субботу. Аллергикам — внимание на пыльцу, всем — осторожность с огнем на юге и в других сухих регионах.