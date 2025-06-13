Нас чекають теплі вихідні з сюпризами: сонце, дощ і трохи вологи

У більшості регіонів буде тепло — температура трохи вища за норму

За даними SINOPTIK.ua, 14–15 червня в Україні переважатиме літнє тепло, але з нотками свіжості та короткими дощами. Удень буде спекотно, але місцями моживі зливи й грози, особливо в центрі та на сході. Алергікам і метеочутливим варто зважати на пилок і коливання магнітного поля.

Субота, 14 червня

Тепло з перервами на дощ

У більшості регіонів буде тепло — температура трохи вища за норму. Але опади, хоч і нетривалі, часом заскочать зненацька, особливо на Черкащині й Київщині. Повітря — з високим вмістом пилку, а магнітне поле — збуджене, тож метеочутливим людям радимо прислухатись до себе й не перевантажувати організм. Бережіть сили!

🔹 Схід (Харків, Луганськ): +19..+24 °C. Днем приємно тепло, але вночі прохолодно (+11°C). На Донеччині вночі похолодає відчутніше – на 7-9 градусів. Радимо прихопити парасольку – дощ може завітати несподівано!

🔹 Центр (Київ, Дніпро, Чернігів): +19..+23 °C. У Київській області (Бровари, Бориспіль) — дощі з грозами та зливи. У Черкасах та Умані теж гримітиме. У столиці буде душно, спостерігатиметься висока концентрація пилку в повітрі.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +20..+24 °C. Нарешті прийде довгоочікуване тепло після прохолоди! Опадів майже не очікується, хіба що ввечері можлива легка мряка.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +22..+25 °C. М’яка й приємна погода, але у Феодосії вдень відчутне зниження температури (до +20 замість +28). По всій території півдня — надзвичайна пожежна небезпека.

🧲 Магнітне поле "нервує"– можливі розсіяність або легкий головний біль. 🌿 Пилок трав тримається на високому рівні майже по всій країні. Алергікам радимо тримати антигістамінні напоготові. 💧 У Камінь-Каширському районі можливі підтоплення через підняття рівня води в р. Стохід. 💡 А народна мудрість каже: "Червневий дощ — на добрий хліб!". Отже, врожай буде чудовим! ✨

Неділя, 15 червня

Стає тепліше, грози відступають на схід

Неділя подарує нам стабільно приємне тепло! На сході стане трохи свіжіше, а ось захід відчує справжнє літо. Дощики ще можливі, але вони не будуть тривалими.

🔹 Схід (Харків, Луганськ): +19..+23 °C. У Бахмуті, Кальміуському та Старобільську – будьте готові до гроз і злив, можливо, з поривами вітру. У Сєвєродонецьку вночі прохолодно (+12°C).

🔹 Центр (Київ, Дніпро): +21..+24 °C. Погода стабілізується: можливий легкий дощик, але без різких змін. Пилок ще літає, але волога після дощів трохи очистить повітря.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ): +22..+26 °C. У гірських районах — післяобідній дощ, але переважно ясно й тихо.

🔹 Південь (Одеса, Херсон): +22..+26 °C. Спека трохи вщухне, можливі короткі дощики. Там, де дощ не пройде, пожежна небезпека залишається дуже високою!

🧲 Геомагнітна буря (Kp-індекс 5) – метеочутливі люди можуть відчути легкий дискомфорт. 🔥 Штормові попередження — високий ризик пожеж у більшості регіонів.

Літо вступає у свої права! Готуйтесь до тепла, але тримайте парасольку під рукою на випадок літніх примх природи, особливо в суботу. Алергікам – увага на пилок, усім – обережність з вогнем на півдні та в інших сухих регіонах.