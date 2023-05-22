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22.05.2023, 17:00

НБУ потребовал от банков проверять интернет-платежи украинцев за азартные игры

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НБУ потребовал от банков проверять интернет-платежи украинцев за азартные игры - Фото

Новое требование НБУ: ключевые изменения

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил обязательное требование, согласно которому банки должны проводить тщательную проверку интернет-платежей, совершаемых украинскими гражданами в качестве оплаты в казино онлайн. Это связано прежде всего с желанием правительства регулировать и контролировать азартные игры в стране и предотвратить незаконные денежные операции в этой сфере.

Ограничения на работу казино в Украине

В Украине действуют строгие ограничения на работу казино. Вплоть до 2020 года подобного рода развлечения были запрещены в стране, однако с принятием Закона "Про державне регулювання діяльності організаторів та провайдерів азартних ігор" открылась возможность легализации азартных игр. Согласно новому законодательству, наземных казино могут работать на базе отелей. Деятельность же онлайн-казино законом разрешена и полностью регулируется государственным органом КРАИЛ. В данный момент легальных казино онлайн только 9.

КРАИЛ: Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

Напомним, что КРАИЛ – это государственный орган, ответственный за контроль и регулирование азартных игр в Украине. Ему были предоставлены широкие полномочия:

  • Выдача и отзыв лицензией
  • Проверка соответствия требований
  • Контроль за финансовыми
  • Защита интересов и прав игроков

Орган оставляет за собой право не только проверять соответствие казино требованиям законодательства, но и полноценно контролировать всю финансовую составляющую азартной деятельности казино.

Риски нелегальных казино

Нелегальные казино представляют серьезные риски как для игроков, так и для экономики страны. В отличие от легальных казино, они не подвергаются надлежащей регулировке и контролю. В результате, игроки могут столкнуться с мошенничеством, неправомерным использованием их личных данных, а также неправильным расчетом выигрышей и выплат.

Нелицензированные казино также не платят налоги в государственный бюджет, что приводит к утрате значительных доходов для страны. Это может отрицательно сказываться на развитии социальных программ, инфраструктурных проектов и других важных областях.

Деятельность таких казино способствуют развитию теневой экономики и отмыванию денег. Они могут использоваться в качестве "отмывания" денег для спонсирования терроризма и прочей незаконной деятельности, что представляет угрозу национальной безопасности страны.

Проведение проверки интернет-платежей за азартные игры станет дополнительной мерой для борьбы с нелегальными казино. Банки будут обязаны контролировать операции, связанные с азартными играми, и сообщать о подозрительных или незаконных транзакциях. Это позволит укрепить контроль над финансовыми потоками и выявить нелегальные казино, которые пытаются обойти законодательство.

В целом, требование НБУ о проверке интернет-платежей за азартные игры является шагом в направлении более эффективного контроля и регулирования азартных игр в Украине. Это поможет укрепить законность и безопасность игровой индустрии, защитить интересы игроков и препятствовать нелегальным деятельностям в этой сфере. Помните, что игра в онлайн-казино не принесет вам стабильного дохода или гарантированного большого выигрыша, это скорее как способ времяпровождения.

 

• Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры;
• Участие в азартных играх не может быть источником доходов или альтернативой работе.

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Теги: НБУ, казино, КРАИЛ
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