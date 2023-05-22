НБУ вимагає від банків перевіряти інтернет-платежі українців за азартні ігри

Національний банк України (НБУ) випустив обов'язкову вимогу, згідно з якою банки повинні проводити ретельну перевірку інтернет-платежів, що здійснюються українськими громадянами як оплата в казино онлайн. Це пов'язано насамперед із бажанням уряду регулювати і контролювати азартні ігри в країні та запобігти незаконним грошовим операціям у цій сфері.

Обмеження на роботу казино в Україні

В Україні діють суворі обмеження на роботу казино. Аж до 2020 року такі розваги були заборонені в країні, проте з ухваленням Закону "Про державне регулювання діяльності організаторів та провайдерів азартних ігор" відкрилася можливість легалізації азартних ігор. Згідно з новим законодавством, наземні казино можуть працювати на базі готелів. Діяльність же онлайн-казино законом дозволена і повністю регулюється державним органом КРАІЛ. Наразі легальних казино онлайн тільки 9.

КРАІЛ: Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей

Нагадаємо, що КРАІЛ – це державний орган, відповідальний за контроль і регулювання азартних ігор в Україні. Йому було надано широкі повноваження:

Видача та відкликання ліцензії

Перевірка відповідності вимог

Контроль за фінансовими

Захист інтересів і прав гравців

Орган залишає за собою право не тільки перевіряти відповідність казино вимогам законодавства, а й повноцінно контролювати всю фінансову складову азартної діяльності казино.

Ризики нелегальних казино

Нелегальні казино становлять серйозні ризики як для гравців, так і для економіки країни. На відміну від легальних казино, вони не піддаються належному регулюванню та контролю. У результаті, гравці можуть зіткнутися з шахрайством, неправомірним використанням їхніх особистих даних, а також неправильним розрахунком виграшів і виплат.

Неліцензовані казино також не платять податки до державного бюджету, що призводить до втрати значних доходів для країни. Це може негативно позначатися на розвитку соціальних програм, інфраструктурних проєктів та інших важливих галузях.

Діяльність таких казино сприяє розвитку тіньової економіки та відмиванню грошей. Вони можуть використовуватися як "відмивання" грошей для спонсорування тероризму та іншої незаконної діяльності, що становить загрозу національній безпеці країни.

Проведення перевірки інтернет-платежів за азартні ігри стане додатковим заходом для боротьби з нелегальними казино. Банки будуть зобов'язані контролювати операції, пов'язані з азартними іграми, і повідомляти про підозрілі або незаконні транзакції. Це дасть змогу зміцнити контроль над фінансовими потоками і виявити нелегальні казино, які намагаються обійти законодавство.

Загалом, вимога НБУ про перевірку інтернет-платежів за азартні ігри є кроком у напрямі більш ефективного контролю та регулювання азартних ігор в Україні. Це допоможе зміцнити законність і безпеку ігрової індустрії, захистити інтереси гравців і перешкоджати нелегальним діяльностям у цій сфері. Пам'ятайте, що гра в онлайн-казино не принесе вам стабільного доходу або гарантованого великого виграшу, це скоріше як спосіб проведення часу.

• Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри;

• Участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.