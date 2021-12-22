Не дайте себя обмануть: как выбрать качественные входные двери – советы экспертов

Большую часть ассортимента в местных магазинах дверей составляют стальные модели. Они привлекают внимание низкой стоимостью, но не защищают дом от злоумышленников. То есть, не выполняют свою главную функцию.

С этой задачей справятся только качественные двери. При одном условии – если вы грамотно их подберете.

Покупаем входные двери правильно: основные критерии выбора

Качественные входные двери должны быть прочными, надежными, долговечными. Лучше всего заказывать их у компании-производителя. Она контролирует все этапы изготовления и отвечает за качество входных дверей. Также все ее изделия проходят сертификацию, что подтверждает их соответствие основным стандартам. Как вариант, можно купить входную дверь и в магазинах, занимающих лидирующие позиции на рынке. Они напрямую сотрудничают с производителями и тоже дают гарантию на все свои товары.

Как определить качество входной двери? Для оценки надежности продукции эксперты советуют смотреть на следующие критерии:

Толщина листа стали. Оптимальный показатель, гарантирующий хорошую прочность и приемлемый вес – 1,5-2 мм. Ребра жесткости. Их должно быть минимум два – по вертикали и по горизонтали дверного полотна. Уплотнение. Уплотнительных контуров тоже должно быть минимум два.

Обязательно должны быть и защитные элементы:

противосъемные штыри не дадут злоумышленникам демонтировать двери (даже если они вырежут петли);

единая конструкция (коробка + наличники) ограничит доступ к крепежным анкерам;

два или более замка III-IV класса взломостойкости снизят вероятность взлома дверей (они должны различаться типом открывания, не лишним будет наличие бронированной накладки и многоригельного запирающего механизма.

Разумеется, стоимость хороших входных дверей не может быть ниже среднерыночной. Но так как они покупаются на десятилетия, то лучше один раз выделить средства на их покупку и навсегда забыть о возможной угрозе со стороны злоумышленников.

Какими должны быть надежные входные двери?

Со слов экспертов, качественная входная дверь обладает следующими параметрами:

ровные сварные швы (никаких рваных краев);

правильная геометрия ригелей и отверстий на коробке;

2 уплотнительных контура;

хорошо зафиксированные ручки.

Также очень важно и то, насколько качественно были установлены двери. При грамотном монтаже они:

открываются с некоторым усилием;

находятся в ровном положении (даже если распахнуть их на любую ширину).

А по окончанию установки зазоры между коробкой и стенами должны быть заделаны монтажной пеной, иначе через полости будут продувать сквозняки.