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22.12.2021, 15:01

Не дайте себя обмануть: как выбрать качественные входные двери – советы экспертов

Цей матеріал також доступний українською
Не дайте себя обмануть: как выбрать качественные входные двери – советы экспертов - Фото

Большую часть ассортимента в местных магазинах дверей составляют стальные модели. Они привлекают внимание низкой стоимостью, но не защищают дом от злоумышленников. То есть, не выполняют свою главную функцию.

С этой задачей справятся только качественные двери. При одном условии – если вы грамотно их подберете.

Покупаем входные двери правильно: основные критерии выбора

Качественные входные двери должны быть прочными, надежными, долговечными. Лучше всего заказывать их у компании-производителя. Она контролирует все этапы изготовления и отвечает за качество входных дверей. Также все ее изделия проходят сертификацию, что подтверждает их соответствие основным стандартам. Как вариант, можно купить входную дверь и в магазинах, занимающих лидирующие позиции на рынке. Они напрямую сотрудничают с производителями и тоже дают гарантию на все свои товары.

Не дайте себя обмануть: как выбрать качественные входные двери – советы экспертов

Как определить качество входной двери? Для оценки надежности продукции эксперты советуют смотреть на следующие критерии:

  1. Толщина листа стали. Оптимальный показатель, гарантирующий хорошую прочность и приемлемый вес – 1,5-2 мм.

  2. Ребра жесткости. Их должно быть минимум два – по вертикали и по горизонтали дверного полотна.

  3. Уплотнение. Уплотнительных контуров тоже должно быть минимум два.

Обязательно должны быть и защитные элементы:

  • противосъемные штыри не дадут злоумышленникам демонтировать двери (даже если они вырежут петли);

  • единая конструкция (коробка + наличники) ограничит доступ к крепежным анкерам;

  • два или более замка III-IV класса взломостойкости снизят вероятность взлома дверей (они должны различаться типом открывания, не лишним будет наличие бронированной накладки и многоригельного запирающего механизма.

Разумеется, стоимость хороших входных дверей не может быть ниже среднерыночной. Но так как они покупаются на десятилетия, то лучше один раз выделить средства на их покупку и навсегда забыть о возможной угрозе со стороны злоумышленников.

Не дайте себя обмануть: как выбрать качественные входные двери – советы экспертов

Какими должны быть надежные входные двери?

Со слов экспертов, качественная входная дверь обладает следующими параметрами:

  • ровные сварные швы (никаких рваных краев);

  • правильная геометрия ригелей и отверстий на коробке;

  • 2 уплотнительных контура;

  • хорошо зафиксированные ручки.

Также очень важно и то, насколько качественно были установлены двери. При грамотном монтаже они:

  • открываются с некоторым усилием;

  • находятся в ровном положении (даже если распахнуть их на любую ширину).

А по окончанию установки зазоры между коробкой и стенами должны быть заделаны монтажной пеной, иначе через полости будут продувать сквозняки.

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Теги: входные двери
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