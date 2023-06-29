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29.06.2023, 15:15

Недержание мочи у мужчин: виды и причины

Цей матеріал також доступний українською
Недержание мочи у мужчин: виды и причины - Фото

Недержание мочи чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Тем не менее, от 3 до 10% мужчин взрослого возраста сталкиваются с недержанием в той или иной его форме. Это не является пустяковой проблемой или чем-то смешным. Помимо очевидного неудобства, мужчины тяжелее женщин переносят это состояние, испытывают сильный стресс, а многие из них признаются, что предпочли бы импотенцию. Однако недержание в основном хорошо поддается лечению, и чем оно раньше начато, тем больше шансов на успех. Уролог — специалист, к которому следует обратиться в этом случае.

Почему развивается недержание

В основе всех типов недержания мочи лежит один или несколько следующих факторов:

  1. нарушения нервной регуляции — несогласованная работа мозга и мочевого пузыря;
  2. нарушения мочевыделительной системы;
  3. слабость сфинктера мочевого пузыря.

Все эти факторы не являются самостоятельными, у каждого из них есть своя причина.

Ургентное недержание

Основной признак — внезапный и сильный позыв к мочеиспусканию, настолько сильный, что человек не в состоянии удержать мочу в течение нескольких минут, пока он спешит в туалет. При этом мочевой пузырь может быть даже не наполненным. Другие симптомы:

  • недержание во сне;
  • стимулятором позыва может стать контакт с водой, звук льющейся воды или холод.

Причины ургентного недержания:

  • инфекция мочевыводящих путей;
  • опухоли мочевыводящих путей;
  • возрастные изменения;
  • доброкачественная гиперплазия предстательной железы и другие заболевания простаты;
  • состояние после инсульта;
  • болезни, поражающие нервные окончания и/или головной мозг: сахарный диабет, рассеянный склероз, болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Стрессовое недержание

При стрессовом недержании подтекание мочи происходит при резком (стрессовом) напряжении передней брюшной стенки и быстром повышении внутрибрюшного давления. Это происходит во время кашля, чихания, смеха, подъема тяжестей или быстрой ходьбы.

У мужчин стрессовое недержание может быть вызвано следующими причинами:

  • возрастные изменения;
  • хирургические операции на органах мочеполовой системы;
  • травма мочевыводящих путей;
  • травма головного или спинного мозга;
  • рассеянный склероз и другие болезни, затрагивающие нервные окончания.

Недержание при переполнении

В этом случае сигналы о наполнении мочевого пузыря и необходимости опорожнения не посылаются или не попадают в мозг. Постепенно мочевой пузырь переполняется, и моча начинает подтекать. Симптомы:

  • учащенное мочеиспускание днем и ночью;
  • затрудненное начало мочеиспускания;
  • слабая струя;
  • необходимость напрягать мышцы живота во время мочеиспускания;
  • дискомфортное мочеиспускание;
  • ощущение не полностью опорожненного мочевого пузыря;
  • ощущение давления внизу живота.

Возможные причины:

  • увеличение предстательной железы;
  • стриктуры (сужение) уретры;
  • болезни, поражающие нервные окончания;
  • хирургические операции на кишечнике или нижнем отделе позвоночника;
  • длительно нарушенное мочеиспускание, часто по причине доброкачественной гиперплазии простаты.

Функциональное недержание

Недержание, вызванное тем, что физически сложно добраться до туалета вовремя.

Возможные причины:

  • пребывание в инвалидной коляске;
  • психическое расстройство;
  • артрит, из-за которого тяжело расстегнуть молнию или пуговицы на брюках;
  • другие физические ограничения.

Транзиторное недержание

Недержание мочи может быть вызвано приемом некоторых лекарственных препаратов, а также преходящим заболеванием. От других типов оно отличается тем, что самостоятельно проходит после отмены лекарств или выздоровления.

Причины:

  • инфекции мочевыводящих путей;
  • хронический кашель;
  • запор;
  • злоупотребление алкоголем;
  • прием препаратов от гипертонии;
  • кратковременные повреждения мозга или нервных окончаний, регулирующих мочеиспускание.

Смешанное недержание

Симптомы нескольких видов недержания одновременно. Например, ургентное со стрессовым или функциональным. 

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Автор: Клименко Евгений Владимирович – врач уролог, андролог

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Теги: мужчина, недержание мочи
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