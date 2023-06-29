Недержание мочи у мужчин: виды и причины

Недержание мочи чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Тем не менее, от 3 до 10% мужчин взрослого возраста сталкиваются с недержанием в той или иной его форме. Это не является пустяковой проблемой или чем-то смешным. Помимо очевидного неудобства, мужчины тяжелее женщин переносят это состояние, испытывают сильный стресс, а многие из них признаются, что предпочли бы импотенцию. Однако недержание в основном хорошо поддается лечению, и чем оно раньше начато, тем больше шансов на успех. Уролог — специалист, к которому следует обратиться в этом случае.
В основе всех типов недержания мочи лежит один или несколько следующих факторов:
Все эти факторы не являются самостоятельными, у каждого из них есть своя причина.
Основной признак — внезапный и сильный позыв к мочеиспусканию, настолько сильный, что человек не в состоянии удержать мочу в течение нескольких минут, пока он спешит в туалет. При этом мочевой пузырь может быть даже не наполненным. Другие симптомы:
Причины ургентного недержания:
При стрессовом недержании подтекание мочи происходит при резком (стрессовом) напряжении передней брюшной стенки и быстром повышении внутрибрюшного давления. Это происходит во время кашля, чихания, смеха, подъема тяжестей или быстрой ходьбы.
У мужчин стрессовое недержание может быть вызвано следующими причинами:
В этом случае сигналы о наполнении мочевого пузыря и необходимости опорожнения не посылаются или не попадают в мозг. Постепенно мочевой пузырь переполняется, и моча начинает подтекать. Симптомы:
Возможные причины:
Недержание, вызванное тем, что физически сложно добраться до туалета вовремя.
Возможные причины:
Недержание мочи может быть вызвано приемом некоторых лекарственных препаратов, а также преходящим заболеванием. От других типов оно отличается тем, что самостоятельно проходит после отмены лекарств или выздоровления.
Причины:
Симптомы нескольких видов недержания одновременно. Например, ургентное со стрессовым или функциональным.
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Автор: Клименко Евгений Владимирович – врач уролог, андролог