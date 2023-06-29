Нетримання сечі у чоловіків: види та причини

Нетримання сечі частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. Тим не менш, від 3 до 10% чоловіків дорослого віку стикаються з нетриманням у тій чи іншій його формі. Це не є дрібною проблемою або чимось смішним. Крім очевидної незручності, чоловіки важче за жінок переносять цей стан, відчувають сильний стрес, а багато хто з них зізнається, що віддали б перевагу імпотенції. Однак нетримання переважно добре піддається лікуванню, і чим воно раніше розпочато, тим більше шансів на успіх. Уролог — фахівець, до якого слід звернутись у цьому випадку.

Чому розвивається нетримання

В основі всіх типів нетримання сечі лежить один або кілька таких факторів:

порушення нервової регуляції – неузгоджена робота мозку та сечового міхура; порушення сечовидільної системи; слабкість сфінктера сечового міхура.

Всі ці фактори не є самостійними, кожен з них має свою причину.

Ургентне нетримання

Основна ознака — раптовий і сильний поклик до сечовипускання, настільки сильний, що людина не в змозі втримати сечу протягом кількох хвилин, доки вона поспішає до туалету. При цьому сечовий міхур може бути навіть не наповненим. Інші симптоми:

нетримання уві сні;

стимулятором позову може стати контакт з водою, звук води, що ллється або холод.

Причини ургентного нетримання:

інфекція сечовивідних шляхів;

пухлини сечовивідних шляхів;

вікові зміни;

доброякісна гіперплазія передміхурової залози та інші захворювання простати;

стан після інсульту;

хвороби, що вражають нервові закінчення та/або головний мозок: цукровий діабет, розсіяний склероз, хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Стресове нетримання

При стресовому нетриманні підтікання сечі відбувається при різкій (стресовій) напрузі передньої черевної стінки та швидкому підвищенні внутрішньочеревного тиску. Це відбувається під час кашлю, чхання, сміху, підйому чогось важкого або швидкої ходьби.

У чоловіків стресове нетримання може бути спричинене такими причинами:

вікові зміни;

хірургічні операції на органах сечостатевої системи;

травма сечовивідних шляхів;

травма головного чи спинного мозку;

розсіяний склероз та інші хвороби, що зачіпають нервові закінчення.

Нетримання під час переповнення

У цьому випадку сигнали про наповнення сечового міхура та необхідність спорожнення не надсилаються або не потрапляють у мозок. Поступово сечовий міхур переповнюється, і сеча починає підтікати. Симптоми:

прискорене сечовипускання вдень та вночі;

утруднений початок сечовипускання;

слабкий струмінь;

необхідність напружувати м'язи живота під час сечовипускання;

дискомфортне сечовипускання;

відчуття не повністю випорожненого сечового міхура;

відчуття тиску внизу живота.

Можливі причини:

збільшення передміхурової залози;

стриктури (звуження) уретри;

хвороби, що вражають нервові закінчення;

хірургічні операції на кишечнику чи нижньому відділі хребта;

тривало порушене сечовипускання, часто через доброякісну гіперплазію простати.

Функціональне нетримання

Нетримання, спричинене тим, що фізично складно дістатись до туалету вчасно.

Можливі причини:

перебування в інвалідному візку;

психічний розлад;

артрит, через який важко розстебнути блискавку або гудзики на штанах;

інші фізичні обмеження.

Транзиторне нетримання

Нетримання сечі може бути викликане прийомом деяких лікарських препаратів, а також тимчасовим захворюванням. Від інших типів воно відрізняється тим, що самостійно проходить після відміни ліків чи одужання.

Причини:

інфекції сечовивідних шляхів;

хронічний кашель;

запор;

зловживання алкоголем;

прийом препаратів від гіпертонії;

короткочасні ушкодження мозку або нервових закінчень, що регулюють сечовипускання.

Змішане нетримання

Симптоми кількох видів нетримання одночасно. Наприклад, ургентне зі стресовим чи функціональним.

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Автор: Клименко Євген Володимирович – лікар уролог, андролог