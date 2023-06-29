Нетримання сечі у чоловіків: види та причини

Нетримання сечі частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. Тим не менш, від 3 до 10% чоловіків дорослого віку стикаються з нетриманням у тій чи іншій його формі. Це не є дрібною проблемою або чимось смішним. Крім очевидної незручності, чоловіки важче за жінок переносять цей стан, відчувають сильний стрес, а багато хто з них зізнається, що віддали б перевагу імпотенції. Однак нетримання переважно добре піддається лікуванню, і чим воно раніше розпочато, тим більше шансів на успіх. Уролог — фахівець, до якого слід звернутись у цьому випадку.
В основі всіх типів нетримання сечі лежить один або кілька таких факторів:
Всі ці фактори не є самостійними, кожен з них має свою причину.
Основна ознака — раптовий і сильний поклик до сечовипускання, настільки сильний, що людина не в змозі втримати сечу протягом кількох хвилин, доки вона поспішає до туалету. При цьому сечовий міхур може бути навіть не наповненим. Інші симптоми:
Причини ургентного нетримання:
При стресовому нетриманні підтікання сечі відбувається при різкій (стресовій) напрузі передньої черевної стінки та швидкому підвищенні внутрішньочеревного тиску. Це відбувається під час кашлю, чхання, сміху, підйому чогось важкого або швидкої ходьби.
У чоловіків стресове нетримання може бути спричинене такими причинами:
У цьому випадку сигнали про наповнення сечового міхура та необхідність спорожнення не надсилаються або не потрапляють у мозок. Поступово сечовий міхур переповнюється, і сеча починає підтікати. Симптоми:
Можливі причини:
Нетримання, спричинене тим, що фізично складно дістатись до туалету вчасно.
Можливі причини:
Нетримання сечі може бути викликане прийомом деяких лікарських препаратів, а також тимчасовим захворюванням. Від інших типів воно відрізняється тим, що самостійно проходить після відміни ліків чи одужання.
Причини:
Симптоми кількох видів нетримання одночасно. Наприклад, ургентне зі стресовим чи функціональним.
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Автор: Клименко Євген Володимирович – лікар уролог, андролог