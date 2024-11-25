Необходима каждому: лампа, работающая до 8 часов без электрики – в Алло за 188 гривен

Оставаться со светом, несмотря на отключение электроэнергии? Вполне реально и доступно, если иметь лампу со встроенным аккумулятором. Она выглядит как обычная лампочка, но продолжает светить даже при отсутствии энергоснабжения благодаря аккумулятору. Такие лампы и множество других вариантов автономного освещения представлены в магазинах Алло и на allo.ua.

EUROLAMP – заряжена на свет

Новинка этого сезона в Алло – лампочка EUROLAMP (10 Вт, 1200 мА•ч, 4500 K, Е27), которую сейчас можно приобрести за 188 гривен вместо 249 гривен. Все просто: при наличии электроснабжения она работает как обыкновенная лампочка, заряжая при этом встроенный аккумулятор, а при отсутствии электрики продолжает работу как резервное освещение. Благодаря аккумулятору емкостью 1200 мА•ч лампа работает автономно до 8 часов. Имея класс электропотребления А+, она ярко осветит комнату в квартире, гараж или подвал, а благодаря цоколю E27 совместима с большинством стандартных светильников. Ее даже можно использовать как фонарь, а имеющийся в комплекте переходник с крючком поможет прикрепить лампу в любом месте.

На лампочки EUROLAMP распространяется гарантия 12 месяцев. С новинкой в Алло можно ознакомиться дистанционно благодаря сервису видеоконсультаций с 10:00 до 20:00 – достаточно лишь нажать соответствующую кнопку на странице товара на allo.ua.

Хиты освещения в 2024 году

Среди самых популярных товаров этого года – лампы с аккумуляторами, освещающие жилье украинцев во время отключений электроэнергии и дающие возможность заниматься обычными делами.

У светодиодной настольной лампы TITANUM TLTF-011W (6 Вт, 1200 мА•ч, 2700-6000 K) можно регулировать режимы яркости и цветности, а благодаря подвижной конструкции легко направлять свет в нужную сторону. LED-лампа NOAS YL95-0711 (7 Вт, 1000 мА•ч, 6500 K, Е27) (58301) также работает как обычная лампочка, когда есть питание, и продолжает светить от встроенного аккумулятора во время отключения электроэнергии. Кроме того, пользуется спросом выгодный комплект из трех ламп LEDVANCE A60 (8 Вт, 1800 мА•ч, 2700 К, E27). Прожектор VIDEX с датчиком движения (10 Вт, 5000 K, 3,2 В) – полностью автономное устройство с солнечными панелями для внешнего освещения большой площади. Он заряжается на протяжении светового дня и работает автономно до 16 часов. Имеет встроенный датчик движения, поэтому будет светить только при необходимости.

В этом году устройства для автономного освещения охотно покупали в больших городах – Киеве, Днепре, Львове, Кривом Роге, Запорожье и Одессе. 85% клиентов совершили покупку онлайн, а остальные отдали предпочтение магазинам сети Алло.

Все товары в Алло завезены официально, они имеют гарантию производителя. За покупки от 100 гривен клиенты получают кешбэк по программе лояльности Алло Гроші, поэтому смогут сделать следующие покупки более выгодными. Кроме того, во время одной покупки можно одновременно воспользоваться двумя программами лояльности – корпоративной Алло Гроші и национальной Fishka, то есть купить товар с двойной выгодой. Действует программа кредитования и оплаты частями, а при оформлении заказа онлайн доступна еще и бесплатная доставка товаров в магазины Алло и Алло МАХ, а также в точки выдачи Алло Express.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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