Потрібна кожному: лампа, що працює до 8 годин без електрики – в Алло за 188 гривень

Залишатися зі світлом, попри відключення електроенергії? Цілком можливо і доступно, якщо мати лампу із вбудованим акумулятором. Вона виглядає, як звичайна лампочка, але продовжує світити навіть за відсутності енергопостачання завдяки акумулятору. Такі лампи та безліч інших варіантів автономного освітлення представлено в магазинах Алло та на allo.ua.

EUROLAMP – заряджена на світло

Новинка цього сезону в Алло – лампочка EUROLAMP (10 Вт, 1200 мА•год, 4500 K, Е27), яку наразі можна придбати за 188 гривень замість 249 гривень. Все просто: за наявності електропостачання вона працює як звичайна лампочка, заряджаючи при цьому вбудований акумулятор, а за відсутності електрики продовжує роботу як резервне освітлення. Завдяки акумулятору ємністю 1200 мА•год лампа працює автономно до 8 годин. Маючи клас електроспоживання А+, вона яскраво освітить кімнату у квартирі, гараж чи підвал, а завдяки цоколю E27 сумісна з більшістю стандартних світильників. Її навіть можна використовувати як ліхтар, а наявний в комплекті перехідник із гачком допоможе прикріпити лампу будь-де.

На лампочки EUROLAMP поширюється гарантія 12 місяців. Новинку в Алло можна оглянути дистанційно завдяки сервісу відеоконсультацій з 10:00 до 20:00 – достатньо лише натиснути відповідну кнопку на сторінці товару на allo.ua.

Хіти освітлення у 2024 році

Серед найпопулярніших товарів цього року – лампи з акумуляторами, що освітлюють оселі українців під час відключень електроенергії і дають можливість займатися звичайними справами.

У світлодіодної настільної лампи TITANUM TLTF-011W (6 Вт, 1200 мА•год, 2700-6000 K) можна регулювати режими яскравості та колірності, а завдяки рухомій конструкції легко спрямовувати світло у потрібному напрямку. LED-лампа NOAS YL95-0711 (7 Вт, 1000 мА•год, 6500 K, Е27) (58301) також працює як звичайна лампочка, коли є живлення, та продовжує світити від вбудованого акумулятора під час відключення електроенергії. Крім того, має попит вигідний комплект з трьох ламп LEDVANCE A60 (8 Вт, 1800 мА•год, 2700 К, E27). Прожектор VIDEX з датчиком руху (10 Вт, 5000 K, 3,2 В) – повністю автономний пристрій із сонячними панелями для зовнішнього освітлення великої площі. Він заряджається впродовж світлового дня й працює автономно до 16 годин. Має вбудований датчик руху, тож світитиме лише за потреби.

Цього року пристрої для автономного освітлення охоче купували у великих містах – Києві, Дніпрі, Львові, Кривому Розі, Запоріжжі та Одесі. 85% клієнтів зробили покупку онлайн, а решта віддали перевагу магазинам мережі Алло.

Всі товари в Алло завезено офіційно, вони мають гарантію виробника. За покупки від 100 гривень клієнти отримають кешбек за програмою лояльності Алло Гроші, тож зможуть зробити наступні покупки ще вигіднішими. Крім того, під час однієї покупки можна одночасно скористатися двома програмами лояльності – корпоративною Алло Гроші та національною Fishka, тобто купити товар з подвійною вигодою. Діє програма кредитування та оплати частинами, а при оформленні замовлення онлайн доступна ще й безкоштовна доставка товарів в магазини Алло та Алло МАХ, а також у точки видачі Алло Express.

Алло – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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