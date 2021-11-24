Nobilitet. В Киеве состоится препати вручения нобелевских наград 2021 года

4 декабря в UNIT.City состоится пятая препати, посвященная вручению Нобелевской премии под названием Nobilitet. В течение дня ведущие украинские ученые будут рассказывать самое важное о Нобелевской премии – 2021 в формате FAQ: кому, за что, а главное – почему ее вручают.

Участники смогут прослушать шесть лекций от лучших спикеров, которые профессионально разбираются в открытиях и достижениях в различных отраслях. На этот раз будем говорить о том:

Почему жизнь – это боль, как ученые сумели исследовать природу холода, жара и даже прикосновения и как открытие лауреатов по физиологии и медицине в этом году может коренным образом изменить мир фармацевтики (Нобелевская премия по медицине и физиологии).

Что объединяет климатические изменения и хаос, какой прогноз ожидает нашу планету и стоит ли паковать чемоданы и лететь на Марс (Нобелевская премия по физике).

Как люди научились формировать молекулы с помощью органокатализа (Нобелевская премия по химии).

Как жить вдали от Африки, но создавать литературный континент (Нобелевская премия по литературе).

Как мы работаем и как труд определяет нашу жизнь (премия имени Альфреда Нобеля по экономике).

И, наконец, о том, почему так важно говорить о защите свободы слова и выражении взглядов. А также о том, как они влияют на развитие демократии (Нобелевская премия мира).

Вы услышите шесть лекций от лучших спикеров, которые профессионально разбираются в открытиях и достижениях в сферах: физики, химии, физиологии и медицине, защите мира, экономике и литературе.

АЛЕКСЕЙ БОЛДЫРЕВ

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины, доцент кафедры молекулярной биологии и биофизики Киевского академического университета, популяризатор науки, основатель проекта "Моя наука".

КАТЕРИНА ТЕРЛЕЦКАЯ

Доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией математических наук НЦ МАНУ, научный сотрудник ИПММС НАН Украины. Лауреат II украинской премии L'ORÉAL – ЮНЕСКО "Для женщин в науке". Популяризатор науки в издании "Зеркало недели".

БОГДАНА РОМАНЦОВА

Литературный критик, литературовед, публицист, редактор издательских проектов в издательстве "Темпора". Член жюри премии Президента Украины, стипендии Президента Украины, автор изданий "ЛитАкцент года", "Книга года Espreso".

ИГОРЬ КОМАРОВ

Доктор химических наук, профессор, директор Института высоких технологий Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Популяризатор науки.

ЕГОР БРАЙЛЯН

Историк и журналист-международник сотрудничает с информагентством Минобороны "АрміяInform", участник воркшопа по глобальной истории в Оксфорде 2018 года.

В этом году из-за карантина количество билетов в формате offline будет ограничено. При наличии offline билета вы можете посетить мероприятие и вечеринку, а также получить фирменную футболку Nobilitet в подарок. Для тех, кто не успеет или не сможет посетить мероприятие в реальном времени, есть возможность приобрести online-билет, с которым можно просмотреть лекции в прямом эфире или запись в любое удобное время.

Детали мероприятия по ссылке: https://www.facebook.com/events/1063236867761716

Еще больше информации можна найти тут: https://nobilitet.com/

Nobilitet – это инициатива, созданная для популяризации науки. Первоначально проект фокусировался на открытиях, получивших Нобелевскую премию. Однако сейчас инициатива способствует распространению спектра знаний, основанного на достижениях науки, возможностях интеллекта, вере в прогресс и гуманизм.