Новые квартиры в ЖК Евромісто

В жилом комплексе Евромісто стартовала продажа 5 очереди

Жилой комплекс находится в 2 километрах от Киева в селе Крюковщина, Киево-Святошинский район, рядом с Вишневым. ЖК Евромісто стал одним из первых комплексов, построенных в Крюковщине, но в последние 7 лет село активно застраивается новыми ЖК, прекращаясь из тихого патриархального места в современную локацию с развитой инфраструктурой. Гипермаркеты Новус и Фора, строительный гипермаркет, медицинские учреждения, кафе и рестораны, детские сады частные и государственные, хорошая школа позволяют жильцам Евромісто пользоваться всеми благами цивилизации и наслаждаться живописной природой и свежим воздухом. Для любителей спорта в Крюковщине есть футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, беговые дорожки, роллердром. Поездка до метро Теремки на маршрутке занимает 10-15 минут.

Инфраструктура и особенности Евромісто

Тип ЖК – закрытый, территория огорожена, работает пропускная система и круглосуточная охрана, которая обеспечивает стопроцентную безопасность для жильцов и сохранность их собственности. Дома в Евромісто десяти- и одиннадцатиэтажные, утепленные, с индивидуальным отоплением и панорамными окнами, все съезды – и в подъездах, и на улице обустроены пандусами, освещение в подъездах включается автоматически.

Для детей на территории комплекса построена современная детская игровая зона, спортивная площадка и детский развивающий центр «Светлячок». Для взрослых работают тренажерный зал, собственный бассейн, салон красоты, магазины и кафе.

Планировки квартир в новом доме

Новый дом строится по улучшенной современной технологии, некоторые элементы планировки квартир могут быть изменены в процессе строительства. Планы квартир можно посмотреть на сайте evromisto.ua, а записаться на просмотр подходящей квартиры – в отделе продаж. На начальных этапах строительства действуют выгодные ценовые предложения, купить квартиру можно в рассрочку на 2 года под 0%, оплатив предварительно половину стоимости жилья.

ЖК Евромісто – прекрасный вариант для инвестирования в строящуюся квартиру для людей, которые хотят избежать долгостроя, так как строительство пятнадцатого по счету дома в жилом комплексе говорит о надежности и ответственности застройщика.