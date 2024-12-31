Новый год: тёплый прогноз погоды для Украины

Впереди праздничные дни, и мы готовы поделиться прогнозом погоды на последний день года и первый день нового. Похоже, что зима в Украине решила подарить нам тёплые моменты, чтобы провести это время с комфортом.

31 декабря: уютное завершение года

По данным SINOPTIK.ua, последний день 2024 года будет облачным, но без значительных осадков. Температура порадует своей мягкостью. В Киеве, Харькове и Львове температура днём составит около 0…+2 °C, ночью возможное понижение до -2 °C. На юге, в частности в Одессе и Николаеве, будет немного теплее — +2…+4 °C днём, а ночью около 0 °C. В Крыму, в частности в Симферополе, прогнозируют до +6 °C.

Погода в этот день создаст отличные условия для праздничных приготовлений. А вы знали, что 31 декабря в Украине считали особенным днём? В народе говорили: "Какая погода на Новый год — такое будет и лето". Тепло в этот день может обещать спокойный сезон без сильных дождей.

Совет: завершите год в хорошем настроении! Отправляйтесь на прогулку по городу, чтобы почувствовать атмосферу праздника, или украсьте дом всей семьёй.

1 января: тёплое начало года

Новый год подарит не только праздник, но и приятную погоду. Согласно прогнозу SINOPTIK.ua, день будет облачным с прояснениями, что может принести немного солнца. В Днепре, Полтаве и Виннице температура днём поднимется до +2…+4 °C. На западе, включая Ивано-Франковск, дневная температура составит +4…+6 °C. На востоке, в Харькове и Запорожье, ожидается от 0 до +2 °C. На юге снова теплее — до +5 °C.

Это идеальный день для отдыха на природе или семейных прогулок. В народе считали, что ясное небо 1 января обещает хороший урожай, а если в этот день тепло, зима будет короткой.

Погода создаёт все условия для наслаждения праздничными моментами, но не забывайте заботиться о себе и близких. В новогоднее утро горячий шоколад или глинтвейн согреют не только руки, но и сердце.

Пусть прогноз SINOPTIK.ua станет вашим ориентиром на эти праздничные дни. Желаем тепла, радости и уюта в вашем доме. С праздниками! 🎄