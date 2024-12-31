Новий рік: теплий прогноз погоди для України"

Прогноз погоди на 31 грудня та 1 січня обіцяє теплі та затишні дні для святкових приготувань і відпочинку з родиною.

Попереду святкові дні, і ми готові поділитися прогнозом погоди на останній день року та перший день нового. В Україні зима, здається, вирішила подарувати нам теплі моменти, щоб провести цей час із комфортом.

31 грудня: затишне завершення року

За даними SINOPTIK.ua, останній день 2024 року буде хмарним, але без істотних опадів. Температура порадує своєю м’якістю. У Києві, Харкові та Львові температура вдень становитиме близько 0…+2 °C, вночі можливе зниження до -2 °C. На півдні, зокрема в Одесі та Миколаєві, буде трохи тепліше — +2…+4 °C вдень, а вночі близько 0 °C. У Криму, зокрема в Сімферополі, обіцяють до +6 °C.

Погода цього дня створить чудові умови для святкових приготувань. А ви знали, що 31 грудня в Україні вважали особливим? У народі говорили: "Яка погода на Новий рік — таким буде і літо". Тепло цього дня може обіцяти спокійний сезон без сильних дощів.

Порада: завершіть рік у гарному настрої! Вирушайте на прогулянку містом, щоб відчути атмосферу свята, або прикрашайте дім, залучивши всю родину.

1 січня: теплий початок року

Новий рік подарує не лише свято, а й приємну погоду. За прогнозом SINOPTIK.ua, день буде хмарним із проясненнями, що може принести трохи сонця. У Дніпрі, Полтаві та Вінниці температура вдень підніметься до +2…+4 °C. На заході, включаючи Івано-Франківськ, денна температура становитиме +4…+6 °C. На сході, у Харкові та Запоріжжі, очікується від 0 до +2 °C. На півдні знову тепліше — до +5 °C.

Це ідеальний день для відпочинку на природі чи сімейних прогулянок. У народі вважали, що ясне небо 1 січня обіцяє добрий врожай, а якщо цього дня тепло, зима буде короткою.

Погода створює всі умови для насолоди святковими моментами, але не забувайте про турботу про себе й близьких. У новорічний ранок гарячий шоколад або глінтвейн зігріють не лише руки, а й серце.

Нехай прогноз SINOPTIK.ua стане вашим дороговказом на ці святкові дні. Бажаємо тепла, радості та затишку у вашому домі. Гарних свят! 🎄