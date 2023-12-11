Новый iPhone 15 – самый покупаемый смартфон в StoreInUA: сколько стоит топовый гаджет?

Гаджет получил ряд обновлений, стартовая цена в США составила 799 долларов. За сколько его можно купить в Украине?

В сентябре 2023 года компания Apple презентовала очередную линейку смартфонов. Новый Айфон 15, доступный в черном, голубом, зеленом, розовом и желтом цветах, работает на базе операционной системы iOS 17 и процессора Apple A16 Bionic. Гаджет получил ряд обновлений, стартовая цена в США составила 799 долларов. За сколько его можно купить в Украине?

Несколько слов о том, что представляет собой iPhone 15. Производитель усовершенствовал технологии, вот ключевые особенности нового поколения:

дизайн стал "мягче", боковые грани скруглили;

Dynamic Island, ранее доступный только в Pro версии, теперь есть и в базовой модели;

диагональ экрана 6,1 дюйма, частота обновления экрана — 60 Гц, пиковая яркость — до 2000 нит;

блок камер из двух объективов — широкоугольного 48 Мп с диафрагмой f/1.56 и сверхширокоугольного 12 Мп с диафрагмой f/2.4, а также селфи-камера 12 Мп, диафрагма f/1.9;

аккумулятор емкостью 3349 мА/ч;

новые опции безопасности Emergency SOS и Crash Detection, разработанные с целью спасения человеческих жизней.

По требованию Евросоюза разъем Lightning для зарядного устройства заменили на USB-C.

Цены в онлайн-магазине STOREinUA стартуют от 34 399 гривен, именно столько стоит iPhone 15 128GB. Доступны также модели с объемом встроенной памяти 256GB и 512GB — всего несколько десятков моделей. Цена телефонов будет отличаться в зависимости от "начинки". Для быстрого поиска предложений, которые соответствуют запросам покупателей, на сайте встроены фильтры. Предложения удобно сортировать по цене, объему памяти, количеству сим-карт, цвету корпуса. Есть подробные описания, перечень технических характеристик представлен в виде таблицы.

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